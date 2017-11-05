الشورى البحريني يدين إطلاق ميليشيات الحوثي صاروخاً استهدف الرياض

أدان مجلس الشورى بمملكة البحرين التصعيد الخطير المتمثل بإطلاق الميليشيات الانقلابية ، صاروخًا بالستيا استهدف مدينة الرياض ، والذي عكس رفض هذه المليشيات لأي حوار ، واستمرارها في تنفيذ المخططات التآمرية المدعومة من دول تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأعرب مجلس الشورى عن استنكاره الشديد لهذا التصعيد الخطير ، كما أعرب عن دعمه الكامل للمملكة العربية السعودية الشقيقة ، ومساندته لكافة الإجراءات التي من شأنها أن تحمي حدودها وأمنها ، سائلاً المولى العلي القدير أن يحفظ بلاد الحرمين وقيادتها الحكيمة وشعبها الكريم من كل سوء ومكروه.