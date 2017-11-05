السودان تدين إطلاق ميليشيات الحوثي صاروخاً باليستياً استهدف الرياض | فيفاء أون لاين
الأحد, 16 صفر 1439 هجريا, الموافق 5 نوفمبر 2017 ميلاديا

السودان تدين إطلاق ميليشيات الحوثي صاروخاً باليستياً استهدف الرياض

السودان تدين إطلاق ميليشيات الحوثي صاروخاً باليستياً استهدف الرياض
الخرطوم - واس

أدانت الحكومة السودانية اليوم عملية إطلاق صاروخ بالستي تجاه مدينة الرياض قادمًا من اليمن، والذي تصدت له قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي باعتراضه وردعه دون وقوع إصابات.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الخارجية السودانية السفير قريب الله خضر في تصريح له اليوم، دعم بلاده الكامل ومساندتها للمملكة العربية السعودية الشقيقة في مواجهة العدوان الحوثي العبثي المخالف لكافة المواثيق والقوانين الدولية.

وجدد الخضر التزام بلاده بمواصلة العمل من خلال منظومة التحالف من أجل إعادة الشرعية في اليمن وإنهاء حالة الفوضى حتى ينعم اليمن والمنطقة بالأمن والاستقرار والسلام.

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