رئيس مجلس الشورى: لجنة حصر قضايا الفساد سيكون لها الأثر الفاعل على كل المواطنين

رفع رئيس مجلس الشورى الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – بمناسبة صدور الأمر الملكي بتشكيل لجنة عليا برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد لحصر والتحقيق في قضايا الفساد العام.

وبارك في تصريح صحفي، للشعب السعودي صدور هذا الأمر الملكي الكريم، مؤكداً أن تشكيل هذه اللجنة وعلى هذا المستوى سيكون له الأثر الفاعل على كل المواطنين للمملكة بالنظر إلى الآثار المدمرة المترتبة على الفساد ومن أهمها تباطؤ الاقتصاد الوطني والبطالة وزيادة الفقر وانعدام العدالة الاجتماعية ورفع تكلفة المشروعات.

وأوضح أن تحقيق رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 يتطلب العمل على الاتجاهات التنموية والإصلاحية كافة التي يأتي في مقدمتها محاربة الفساد وكشف المفسدين بكل شفافية، مشيراً إلى أن رؤية المملكة 2030 قد وضعت من أولوياتها وقف الهدر المالي ورفع كفاءة الإنفاق الأمر الذي يحتم إيجاد العزيمة الصارمة التي تمثلت في نص الأمر الملكي الكريم.