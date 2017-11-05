“المرور”: هذه المركبات غير مسموح بتظليلها

أوضحت الإدارة العامة للمرور أن المركبات المسموح بتظليلها هي التي لها قمرة قيادة ومقاعد خلفية وأبواب جانبية أو خلفية ومخصصة لنقل الأشخاص.

وأبانت أنه غير مسموح بتظليل مركبات الأجرة (الليموزين)، وسيارات التأجير اليومي، وسيارات “السبورت” التي لا تتسع إلا للسائق والمرافق، بالإضافة إلى مركبات نقل البضائع، والحافلات التي تعمل داخل المدن.

ونوهت الإدارة إلى أنه ينبغي أن يكون التظليل مسموحاً به داخل المملكة، ولا يلحق الضرر بالإنسان أو البيئة، على أن يكون من النوع الشفاف الذي لا يحجب الرؤية ولا يعكس الصورة ولا يحمل أي زخارف أو نقوش أو صور قد تحد من درجة شفافيته.