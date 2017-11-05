مركز الزلازل: سد حلباء تسبب في حدوث الهزة الأرضية بالنماص

قال مدير عام المركز الوطني للزلازل والبراكين بهيئة المساحة الجيولوجية الدكتور هاني زهران إن وجود سد حلباء بالقرب من موقع الهزة الأرضية التي شهدتها محافظة النماص أول أمس الجمعة، كان له تأثيره على الصدوع المنتشرة في المنطقة وتسبب في حدوث الهزَّة.

وأوضح أن ثقل الماء الذي يتم تخزينه خلف السد (يبعد عن مركز الهزة 1400 متر) يعمل على تنشيط الصدوع المنتشرة في المنطقة.

وأكد زهران أن المركز أوفد فريقاً لتوعية الأهالي وطلاب المدارس حول كيفية التعامل مع الهزات عند وقوعها، بالإضافة إلى الفريق العلمي الذي وقف على موقع الهزة والتأثيرات المترتبة عليها.

وأشار إلى أن الهيئة تراقب وتتابع النشاط الزلزالي عبر 225 محطة رصد زلزالي، و77 محطة لقياس عجلة التسارع الأرضية، و43 جهازاً لقياس تشوهات القشرة الأرضية، مبيناً أن هذه المحطات موزعة في جميع مناطق المملكة وفي الحرات البركانية المنتشرة في الدرع العربي، وذلك لمراقبة النشاط الزلزالي والبركاني على مدار الساعة.