كاميرات رصد مخالفة استخدام الجوال أو عدم ربط الحزام ستعمل قريباً

أخبار 24 05/11/2017 41,886 تعبيريه15 تعبيريه

تعبيريهقالت الإدارة العامة للمرور، إن كاميرات المراقبة لرصد مخالفة قائدي المركبات أثناء استخدامهم الهاتف المحمول، أو عدم ربطهم أحزمة الأمان في المراحل النهائية للتشغيل.

وأشار المدير العام للمرور محمد البسامي، وفقا لـ”الحياة” إلى أن استخدام المحمول أثناء القيادة يعد أحد الأسباب الرئيسية للحوادث المرورية في المملكة بعد عامل السرعة.

ولفت إلى أن بث قائد المركبة فيديو له أثناء القيادة في مواقع التواصل الاجتماعي، يعد إثباتاً على استخدامه الهاتف المحمول أثناء القيادة، وللمرور الحق في إعطائه المخالفة.

وبين أن المرور يضع حاليا الآلية اللازمة لعرض لقطات لمخالفي الأنظمة المرورية أثناء ارتكاب المخالفات عبر شاشة القناة الأولى.