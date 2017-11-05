6836 وظيفة تعليمية شاغرة و “الشورى” يتساءل عن الأسباب

تساءلت اللجنة التعليمية في مجلس الشورى عن أسباب عدم إشغال وزارة التعليم لعدد 6836 وظيفة تعليمية.

وقالت اللجنة إن الوزارة لم توضح في تقريرها الذي رفعته للمجلس أسباب عدم إشغال تلك الوظائف، مشيرة وفقاً لصحيفة “المدينة” أنه ليس هناك توازن بين تعيين المعيدين وأعداد أعضاء هيئة التدريس غير السعوديين، ما يوحي بعدم وجود خطوة واضحة لزيادة نسبة السعوديين في الجامعات.

وشددت اللجنة على ضرورة أن تقدم الوزارة معلومات كاملة في تقريرها، مطالبة الوزارة بالكشف عن المبالغ والإيرادات الذاتية للجامعات، وتوضيح مصادرها هل هي من الأوقاف أم البرامج أم الاستشارات، بالإضافة لتوضيح إيرادات ومصروفات برامج التعليم عن بعد.