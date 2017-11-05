العمل: تخطط لتوظيف 80% من الأيتام في القطاع الخاص بحلول 2020

أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أنها تخطط لتوظيف 80% من الأيتام في القطاع الخاص، بحلول عام 2020، وذلك في إطار هدفها لتحويل شريحة مستفيدي الوزارة من متلقين للمساعدة إلى منتجين.

ووفقا للتقرير السنوي للوزارة فإن هناك توجها لدى الوزارة بتمكين فئات المجتمع الأكثر حاجة من تحقيق الاستقلالية والاندماج المجتمعي، وتوجيه الجهود لتأمين السكن الملائم لمستفيدي الضمان الأشد حاجة للسكن، وبين التقرير استهداف الوزارة نسبة 33% من إجمالي المستفيدين بحلول عام 2020، منوها بأن النسبة الفعلية الحالية للذين ليس لديهم سكن تصل إلى 40% .

كما أشار التقرير وفقا لـ “المدينة” إلى أن الهدف الاستراتيجي للوزارة المرتبط بذات التحدي (تمكين فئات المجتمع الأكثر حاجة من تحقيق الاستقلالية والاندماج المجتعمي)، يتجه لتقليص الاعتماد على الرعاية الإيوائية للمستفيدين، إلى الرعاية اللا إيوائية، وذلك بنسبة 35% بحلول عام 2020، مقارنة بما هي عليه حاليًا وهي 5% فقط.

من جهة أخرى تنتظر الوزارة إقرار نظام العقوبات البديلة، الذي لا يزال قيد الدراسة في هيئة الخبراء، حيث سيسهم في خفض نسبة حالات عودة الجانحين إلى دور الأحداث، وتقليص أعداد النزلاء في تلك الدور، التي تعاني من كثرة نزلائها في بعض المناطق.