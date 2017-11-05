جمعية الإحسان تنفذ مشروع الإستشاري الزائر بقوز الجعافرة

نفذت جمعية الإحسان الطبية الخيرية بمنطقة جازان يوم أمس السبت الموافق 15/2/1439هجري الزيارة السابعة من مشروع “الاستشاري الزائر” ، بالتعاون مع المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة ، وذلك بمركز الرعاية بقوز الجعافره التابع للمحافظة صبيا وأوضح الأمين العام للجمعية الدكتور خالد العطاس ، أن المشروع جاء بهدف تقديم خدمات طبية متقدمه ، وبخاصة سكان القرى ، إلى جانب دعم المؤسسات الصحية بتوسيع نطاق الخدمات الطبية الاستشارية ، وذلك بالتعاون مع صحة جازان ممثلة بمستشفى الملك فهد المركزي ومراكز الرعاية ، وبمساهمة من الأطباء والممارسين الصحيين . وأفاد أن الفريق الاستشاري التطوعي قدم الخدمات التشخيصية والعلاجية والاستشارية والطبية في تخصصات العيون والباطنة وأمراض القلب والجراحة والجلدية والنساء والولادة والأطفال والأنف والأذن والجراحة العامة والأورام والحنجرة ، والمسالك البولية ، وجراحة الوجه والفكين ، حيث تم علاج 439من المراجعين وتم تأمين العلاج اللازم لي 69مريض إلى جانب التحويل المباشر لنحو 76حالة أخرى إلى مستشفى الملك فهد المركزي ومستشىفى الامير محمد بن ناصر نظراً لحاجتهم إلى فحوصات ورعاية تخصصية . وقدم العطاس شكره لأوقاف أبانمي الخيرية لدعم هذا المشروع الخيري ولمدير مركز الرعاية على تقديمه درع للجمعية تكريماً لزيارة الاطباء الاستشاريين واستقباله للفريق الطبي واستضافة المركز الصحي لهم.