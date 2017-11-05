جمعية رقي بفيفاء تبدأ اختبارات مشروع الإرتقاء

بدأت جمعية رقي لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة فيفاء عصر اليوم الأحد أول اختبارات مشروع الإرتقاء الذي يهدف إلى رسم طريق ومنهج للراغبين في إتمام حفظ كتاب الله خلال أربعة سنوات للمبتدىء من خلال منهج المشروع المكون من ثمانية مستويات ، كما تقوم الجمعية بصرف مكافآت الإجتياز للمشاركين عن كل مستوى تبدأ من 200 ريال إلى 800 ريال إضافة إلى مكافأة المسابقة السنوية .

فيما تتوزع درجات تقييم الطالب على المواظفة والإلتزام بنظام الحلقة وإتباع توجيهات المعلم وكذلك يخضع الطالب لاختبار معد من الجمعية .

وأهابت الجمعية جميع طلابها في الحلقات المشاركة في مشروع الإرتقاء لما له من فائدة عظيمة لرسم منهج للطالب لإتمام حفظ كتاب الله تعالى ، كما أشارت الجمعية أن المجال مفتوح للمشاركة حتى من خارج طلاب حلقات الجمعية .