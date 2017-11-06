بالصور .. “التحالف” يكشف مصدر صناعة الصاروخ البالستي الذي أُطلق على الرياض | فيفاء أون لاين
الاثنين, 17 صفر 1439 هجريا, الموافق 6 نوفمبر 2017 ميلاديا

بالصور .. “التحالف” يكشف مصدر صناعة الصاروخ البالستي الذي أُطلق على الرياض

بالصور .. “التحالف” يكشف مصدر صناعة الصاروخ البالستي الذي أُطلق على الرياض
فيفاء أون لاين - متابعة

شفت القيادة العامة للتحالف الوطني لدعم الشرعية في اليمن أن إيران زودت الحوثيين والانقلابيين في اليمن بالصاروخ البالستي الذي استهدف الرياض يوم أول أمس.

وأوضح المتحدث الرسمي لقيادة التحالف العقيد تركي المالكي في مؤتمر صحفي اليوم (الأحد) أن الصاروخ الذي استهدف الرياض يوم أمس كان من صناعة إيرانية بالكامل.

وقال المالكي إن إطلاق صاروخ باليستي على الرياض عمل همجي، وإنه لولا دعم النظام الإيراني للحوثيين لما تم استهداف الرياض، مؤكدا أن هناك تهريبا لصواريخ بالستية لم يكن يملكها الجيش اليمني.

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