المرور: رصد مخالفات استخدام الجوال وعدم ربط حزام الأمان وغيرها عبر كاميرات خاصة

أعلن الحساب الرسمي للمرور أنه سيتم رصد المخالفات المرورية من خلال كاميرات خاصة والتي تتمثل في عدم ربط حزام الأمان، واستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، وغيرها قريبًا، وذلك حسبما ذكر في تغريدة رسمية عبر الحساب الرسمي للمرور في موقع “تويتر”.