هيئة الأرصاد وحماية البيئة تحرر 214 مخالفةً بيئيةً خلال شهر ذو الحجة الماضي

حَررت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة 214 مخالفةً بيئيةً لمنشآت خالفت الاشتراطات والمقاييس والمعايير البيئية المنصوص عليها, خلال الجولات المنفذة خلال شهر ذو الحجة الماضي وبلغت 912 زيارةً تفتيشية شملت مختلف مناطق المملكة .

وأوضح نائب الرئيس العام لشؤون المناطق بالهيئة الدكتور عبدالله الجازع, أن الزيارات التفتيشية لفرق الهيئة المختصة, أسفرت عن رصد 72 مخالفةً بيئيةً بمنطقة مكة المكرمة, و 39 مخالفةً بمنطقة الرياض، و 18 مخالفةً بمنطقة المدينة المنورة، و 14 مخالفةً بالمنطقة الشرقية، فيما سجلت كل من المنطقة الجنوبية والشمالية 29 مخالفةً في كل منطقة، و 9 مخالفات في جازان .

وأشار الدكتور الجازع إلى أن الزيارات التفتيشية توزعت بين مختلف مناطق المملكة, بحيث سجلت منطقة الرياض 234 زيارةً ، ومكة المكرمة 296 زيارةً، فيما سجلت المدينة المنورة 96 زيارةً تفتيشيةً، والمنطقة الشرقية 83 زيارة ، والمنطقة الجنوبية 112 زيارة، و 53 زيارة للمنطقة الشمالية ، و 44 زيارة لمنطقة جازان .

وبين أن فروع الهيئة في مختلف مناطق المملكة استقبلت خلال نفس الفترة 15 بلاغاً عن مخالفات بيئية في المنشآت، معظمها في منطقة الرياض بعدد 9 بلاغات .

كما تلقت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة 220 طلب ترخيص بيئي في مختلف مناطق المملكة، حيث تصدرت منطقة الرياض في عدد طلبات التراخيص بواقع 94 طلباً، فيما تلقت فروع الهيئة بمنطقة مكة المكرمة 39 طلباً ، والمنطقة الجنوبية 42 طلباً ، والمنطقة الشرقية 37 طلباً ، والمنطقة الشمالية 6 طلبات .