أمير منطقة الجوف يرعى البطولة الخليجية للدبابات البحرية بدومة الجندل الخميس القادم

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن بدر بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف, تنطلق الخميس القادم , سباقات البطولة الخليجية للدبابات البحرية ببحيرة دومة الجندل التي تستمر لمدة يومين بعنوان “أبحر شمالا”, بتنظيم من بلدية محافظة دومة الجندل وشراكة مع الاتحاد السعودي للرياضات البحرية .

وأكد رئيس البلدية المهندس فهد بن عبدالرحمن المغرق أن البطولة لهذا العام ستشهد العديد من المفاجآت والفعاليات الجديدة أبرزها الحديقة التشكيلية على ضفاف بحيرة دومة الجندل, وهي فكرة جديدة لحديقة تحتضن عدد من الفنون والتشكيليين, حيث تضم ولأول مره ممر الفن والمرسم الحر وتجمع فناني المملكة التشكيلين, وقد زينت بالإضاءة بأشكال مختلفة وجذابة, وتضم بيوت الشعر ومضافة للزوار, كما تضم معرضاً للسيارات الكلاسيكية, ويصاحب البطولة لقاء لرجال الأعمال بعد مغرب يوم الجمعة لمعرفة الفرصة الاستثمارية والتسويقية للبحيرة, بالإضافة لمعرض تمور الجوف.

ولفت المهندس المغرق, إلى أن البلدية بدأت منذ وقت مبكر بالتجهيزات وتم عمل ممر مقابل البحيرة بألوان تتناسق مع البطولة, كما تم تجهيز المسرح بشكل مختلف, داعياً الجميع لحضور البطولة التي تتوافق مع أجواء جميلة بالمنطقة في بدايات دخول الشتاء, مؤكداً أن الفرصة مناسبة لقضاء إجازة أسبوع ممتعة في محافظة دومة الجندل بين التنوع البيئي وفعاليات البطولة .