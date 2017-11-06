تأسيس أول وحدة كشفية تُعنى بالأشبال الموهوبين في وادي الدواسر

شهد مدير إدارة النشاط الكشفي بوزارة التعليم مجدي محمد الصبيحي اليوم, حفل تأسيس وانطلاقة أول وحدة كشفية تُعنى بالطلاب الموهوبين في مدارس مواهب الوادي بإدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر .

وبدئ الحفل الذي اُقيم بالمناسبة, بترديد وعد الأشبال ، بعد ذلك قام الصبيحي بتقليد الأشبال المنديل الكشفي، وشارة الشبل المبتدئ، ثم ألقى مدير المدارس شجاع بن بادي آل وثيله, كلمة أوضح فيها أن حرص المدرسة على تأسيس هذه الوحدة الخاصة جاء انطلاقاً من دور اعتماد الحركة الكشفية على طريقة متميزة في تحقيق هدفها لمساعدة تكامل نمو النشء جسميا وعقليا وروحيا واجتماعيا، مشيراً إلى أن أعضاء الوحدة خضعوا لاختبارات المشروع الوطني للتعرف على الموهوبين ( مقياس موهبة) التي تًشرف عليه مؤسسة الملك عبدالعزيز للموهبة والإبداع، والمركز الوطني للقياس والتقويم.

عقب ذلك ألقى مدير ادارة النشاط الكشفي بوزارة التعليم, كلمة أكد فيها أن المجتمعات المتقدمة تتعامل مع الموهوبين على أنهم أهم ثرواتها وعماد نهضتها وأملها في المستقبل المشرق، مشدداً على أهمية العمل للاكتشاف المبكر للموهوبين من أعضاء الحركة الكشفية ورعايتهم وخاصة في مرحلة الأشبال التي يبدأ فيها نبوغهم وتحتاج فيها موهبتهم إلى الموالاة والعناية والتعهد.

وأكد مدير إدارة النشاط الكشفي بوزارة التعليم خلال لقائه بأعضاء الوحدة الكشفية, أهمية الوعد الكشفي ومفرداته التي رددوها قبل تقليدهم المنديل الكشفي وتطبيقها على أرض الواقع ، وأهمية التزام الشبل ببنود القانون الكشفي في حياته اليومية .

وفي ختام الحفل, التقطت الصور التذكارية بالمناسبة.