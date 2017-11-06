مجلس إدارة الرياضات الجوية يعزي في وفاة الأمير منصور بن مقرن | فيفاء أون لاين
الاثنين, 17 صفر 1439 هجريا, الموافق 6 نوفمبر 2017 ميلاديا

بعد أن وافتهم المنية بحادث سقوط المروحية

مجلس إدارة الرياضات الجوية يعزي في وفاة الأمير منصور بن مقرن

مجلس إدارة الرياضات الجوية يعزي في وفاة الأمير منصور بن مقرن
الرياض: علي القرني

قدم أعضاء مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضات الجوية وجميع أعضاء الاتحاد في مختلف المناطق ، التعازي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، والأمير مقرن بن عبدالعزيز والامير تركي بن مقرن رئيس الاتحاد السعودي للرياضات الجوية

وكافة الأسرة المالكة وأهل وذوي المتوفين، في وفاة نائب منطقة عسير صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن ومرافقيه، بعد أن وافتهم المنية في حادث سقوط المروحية أمس خلال جولة تفقدية في منطقة عسير،سائلين المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته

 

“فيفاء أون لاين ” تتقدم بتعازيها داعية الله أن يتغمده بواسع رحمته إنا لله وإنا إليه راجعون.

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