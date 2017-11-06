أطباء زائرون تجمع شراكة بين ألزهايمر والصحة

تنظم الجمعية بالشراكة مع وزارة الصحة استضافة طبيبا شهرياً في عدد من مستشفيات المملكة شهرياً في كل مدينة وذلك بعد جدولتها وتنسيقها بشكل دوري ضمن البرنامج الرائد بعنوان “أطباء زائرون”، وذلك عند لمدة يومين لكل طبيب.

ويشارك في المشروع نخبة من الأطباء المتخصصين في مجال المخ والأعصاب وطب الشيخوخة وأمراض الذاكرة سواء من أعضاء اللجنة العلمية بالجمعية أو من الأطباء المتعاونين.

حيث ستكون محطة أطباء زائرون الثالثة في المدينة المنورة لتشخيص المرضى في المنطقة في مستشفى أحد العام يوم غد الثلاثاء وبعد غد الأربعاء 18-19 صفر 1439هـ الموافق 7-8 نوفمبر 2017م من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الخامسة مساءً مع الطبيب لؤي باسودان استشاري، قسم طب الأسرة والعيادات الشاملة عضو اللجنة العلمية للجمعية كما سيتم إقامة محاضرة توعوية بعنوان “اسألني عن ألزهايمر” يوم الأربعاء تاريخ 19 صفر 1439هـ الموافق 8 أكتوبر 2017م في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً في مستشفى أحد العام.

وعليه من يرغب بالتسجيل يمكنكم التواصل على رقم 0508823096 حسابات التواصل الاجتماعي تويتر- انسقرام- فيس بوك –سناب شات @Saudialzheimer.