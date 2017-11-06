الأحوال_المدنية تقدم خدماتها في جامعة طيبة ومحافظة الريث

بدأت الأحوال المدنية في تقديم خدماتها للنساء عبر الوحدة المتنقلة أمس (الأحد) بجامعة طيبة بالمدينة المنورة، كما بدأت في تقديم خدماتها للرجال بمحافظة الريث في منطقة جازان اليوم (الأثنين)، لإنهاء خدمات السجل المدني للمواطنين كإصدار وتجديد الهوية الوطنية وسجل الأسرة، بالإضافة إلى تعديل المهن.

من جانبه أكد المتحدث الرسمي للأحوال المدنية محمد الجاسر أن زيارة العربة تأتي ضمن سلسلة الزيارات المجدولة التي تقوم بها الأحوال المدنية في القطاعات الحكومية والخاصة، إضافة إلى القرى و المحافظات التي لا يوجد بها مكاتب للأحوال المدنية.

وشدد الجاسر على متابعة وحرص سعادة وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية اللواء عبدالرحمن بن إبراهيم الجلعود على سير العمل وتقديم الخدمات للمواطنين بكل يسر وسهولة

الجدير ذكره أن العربات المتنقلة جامعة طيبة ستقدم خدماتها حتى يوم الخميس 27/2/1439هـ، وستنهي وستنتهي من تقديم خدماتها في محافظة الريث يوم الخميس المقبل 20/2/1439هـ.