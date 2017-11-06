امانة جازان تقيم ورشة تدريب لموظفيها بحضور رئيس المجلس البلدي لأمانة منطقة جازان

بحضور رئيس المجلس البلدي لأمانة منطقة جازان الأستاذ احمد بن أبوشمله حكمي تعقد أمانة منطقة جازان ورشة عمل لشرح كيفية التعامل مع ببوابة المقاولين وذلك بمقر المجلس البلدي لأمانة منطقة جازان والتي تقرها أمانة المنطقة بإشراف من وزارة الشؤون البلدية والقروية.

كما أعرب رئيس المجلس البلدي بأن هذه الورشة التي تأتي بهدف تدريب موظفي الأمانة والبلديات على بوابة المقاولين وطريقة رفع واستخراج المستخلصات الإلكترونية وأن هذا يأتي ضمن نهج رؤية 2030 والتحول إلى الحكومة الإلكترونية، معرباً شكره لمعالي وزير الشئون البلدية والقروية على النهج الذي يقوم به في تطوير أنظمة الأمانات والبلديات لتواكب مع التطورات الحاصلة خارجياً.

بعد ذلك قدم مدير الأنظمة والتطبيقات بالأمانة الأستاذ ثامر زيلعي شرح على بوابة المقاولين عدد من أوراق العمل منها عرض تعريفي لبوابة المقاولين شرح كيفية تعامل صاحب الصلاحيات مع النظام وعرض التطوير والتحديثات على النظام، ثم تلا بعد ذلك نقاش مفتوح لأي استفسارات.