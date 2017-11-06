توقيع العقودلأكثر من 120 فرصة وظيفية بالمعهد الثانوي الصناعي بالدمام

في إطار التعاون المستمر لتوفير فرص وظيفية لخريجي المعهد الصناعي الثانوي بالدمام وبالتعاون مع باب رزق بالمنطقة الشرقية وبإشراف ومتابعة من مدير المعهد المهندس أحمد الغامدي نظم المعهد لقاء لتوظيف أكثر من 120 متدرب في تخصصات الكهرباء واللحام والنجارة والحدادة والسباكة وذلك بهدف توظيفهم بعد تخرجهم والإستفادة من مخرجات المعهد.

هذا وقد عبر مدير المعهد عن شكره وتقديره للمسؤولين في باب رزق الخيري الذي يسعى الى توظيف الكوادر الوطنية المؤهلة وإعطاء فرصة للمواطنين بأن يجدوا فرص عمل وخاصة أن المعهد الصناعي بالدمام يملك الامكانيات الكبيرة لتدريب وتأهيل الشباب السعودي من مختبرات وورش وأجهزة متطورة ومتقدمة وفي ختام حديثه دعا المهندس أحمد الغامدي القطاع الخاص للاستفادة من مخرجات المعهد المتميزة في جميع التخصصات.

هذا وفي السياق نفسه أوضح مدير العلاقات العامة بالمعهد صالح الغامدي بأنه تم توقيع العقود وبدأوا العمل الفعلي على جميع الوظائف المطروحة … وأضاف أن باب رزق يعتبر جهة غير ربحية ومتخصص في توفير الفرص الوظيفية في القطاع الخاص ودعم المشاريع والأسر المنتجة وتنسيق الجهود لمساعدة الشباب والشابات على توفير الفرص الوظيفية في مختلف الشركات والمؤسسات … وطالب الغامدي القطاع الخاص بالاستفادة من برامج باب رزق الذي سيوفر عدد كبير من الوظائف المناسبة والذي يسعى المعهد الصناعي بالدمام الى تجهيزها.