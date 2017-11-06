الحزم ، والعدل

لايفرق بين عهدَي عمربن عبدالعزيزوسلمان بن عبدالعزيزسوى الزمن ، فهناك برزالعدل حتى أصبح سمة ذلك العصر، وهنا برز العدل ليصبح سمة هذا العصر.

يعتبرالفساد داءً عضالا ، ومرضا فتاكا ، ما تغلغل في أمرإلا أهلكه ودمّره ، فإذا ابتلي به إنسان ما دمّر حياته ، وهتك دينه ، وأقضّ مضجعه ، وحطّم سعادته ، وأفقده إنسانيته ، واقتاده إلى درجة التبلد في المشاعروالأحاسيس ، حتى أصبح لايبالي أن يبيت شابعا كاسيا ، بينما يعلم يقينا أن هناك من يبيت جائعا عاريا يلفح وجهه الحر، ويمزق جلده القرّ، بسبب ظلمه له ، وهو بلاشك داء المجتمعات ، وتلف الأسر .

في عهد ملك العدل والحزم سلمان الخير، أخذ على نفسه العهد ، وعقد العزم على أن يستظل مجتمعه بمظلة العدل والإنصاف ، فتحدى الصعاب ، وضحى بالكثير والكثيرمن أجل إرساء هذه المباديء المُثلى ، والقيم العليا ، لم تثنه عن ذلك وشائج قربى ، ولاعلائق صحبة ، ولاضخامة أموال ، ولافخامة أسماء ، طالما أنه بذلك يرضي الله سبحانه وتعالى .

ولم يقتصر دوره حفظه الله على الوقوف في صف من ظلمه أحد الناس ، بل تجاوز ذلك إلى نصرة الظالم نفسه على نفسه الأمارة بالسوء ، في إجراء علاجي حازم وعادل في وقت واحد ، يجعل المظلوم يشعر بنشوة إنصافه من ظالمه ، ويجعل الظالم يشعر بنشوة انصافه من نفسه الأمارة بالسوء .

يسانده ويشد من أزره لتحقيق ذلك ابنٌ بار، شاب صالح طموح ، مدّ بصره إلى آفاق رحبة مشرقة ، فتصور حياة سعيدة وحقبة رغيدة تنتظره ، ولم يرد الاستئثاربها لنفسه ، بل عقد العزم على اصطحاب مجتمعه إلى تلك الحياة الكريمة ، والتي لابد أن تكون خالية من الفساد حتما ، حتى ينعم بها الجميع بلا منغصات .

فاللهم انصر مليكنا العادل ، وولي عهده الأمين ، واحرسهما بعينك التي لاتنام ، وحصّنهما بركنك الذي لايرام ، ياحي ياقيوم .