مكتب تعليم صامطة يقيم اللقاء التربوي حول الفاقد التعليمي بالصفوف الأولية    

بحضور مساعد المدير العام للتعليم بمنطقة جازان للشؤون التعليمية الأستاذ ياسر دويري

أقام مكتب التعليم بمحافظة صامطة لقاء تربويا بعنوان الفاقد التعليمي بالصفوف الأولية اليوم الإثنين : 17/2/1439 بصالة الاجتماعات بالمكتب

حيث تم استقبال المشاركين من قبل شعبة الصفوف الأولية بمكتب تعليم محافظة صامطة في تمام الساعة الثامنة صباحاً.

ثم افتتح سعادة الدكتور علي محمد عطيف مدير مكتب التعليم بمحافظة صامطة اللقاء بكلمة رحب فيها بسعادة المساعد وبمدراء مكاتب التعليم والمشرفين المشاركين ثم قال : يعقد مكتب تعليم صامطة هذا اللقاء بناء على التوصيات التي خرج بها لقاء القيادات بمكتب التعليم بالمسارحة والحرث الأسبوع الماضي مبينا أنه ولما للفاقد التعليمي من أهمية كبيرة حرص تعليم جازان على عقد لقاء خاص لمناقشة آثاره وأبرز الحلول التي من الممكن تقديمها وأضاف قائلا: إن المهارات في الصفوف الأولية تحتاج إلى ممارسة والممارسة تحتاج إلى زمن والزمن بمدارس التوأمة ضيق ما أدى لتبني حلول ناجعة لمعالجةالآثار المترتبة عليه .

كما أكد الدكتور عطيف أنه وبالرغم من وسائل التقنية الحديثةوالتي وفرت برامج تعليمية متنوعة إلا أن ممارسة المهارات في المدرسة من قبل الطلاب أمر لا غنى لهم به .

واختتم حديثه بالتأكيد على أن مشكلة الفاقد التعليمي بتعليم جازان حظيت باهتمام سعادة المديرالعام ومساعده للشؤون التعليمية في كافة اللقاءات المنعقدة لمناقشة احتياجات مدارس الحدالجنوبي ولذلك اهتموا بضرورة خروج هذا اللقاء .

بعد ذلك ألقى سعادة الأستاذ ياسر دويري مساعد مدير عام التعليم بمنطقةجازان للشؤون التعليمية كلمة شكر من خلالها مديري المكاتب وعلى رأسهم سعادة الدكتور عطيف لحرصهم على عقد هذا اللقاء الهام ولإعطائهم لهذه المشكلة عناية فائقة قائلا دائما وجدنا الدكتور علي محمد عطيف مبادرا لحل المشاكل التعليمية المختلفة وأضاف تعاني مدارس الحد الجنوبي من ضيق الوقت وضخامة المنهج المدرسي مؤكدا ان الصفوف الأولية تستوجب تلقي طلابها تعليما مباشرا لأن المعرفة لدى الطالب تبدأ على شكل معلومة ثم تتحول إلى مهارة وهذا يتطلب مزيدا من الوقت والتدريب وهو ما نفتقده في مدارس التوأمةمما يمثل لنا تحديات كبرى تجعلنا في سعي دائم لإيجاد الحلول حنى يتمكن أبناؤنا طلاب الصفوف الأولية من إتقان المهارات بكل كفاءة واقتدار .

بعد ذلك أثنى الدويري على الجهود التي بذلها ويبذلها القيادات التعليميةالمختلفة والمعلمون لتحسين مستوى الطلاب بمدارس الحد الجنوبي.

بعد ذلك توالت فعاليات اللقاء والتي تضمنت ورقةعمل بعنوان الفاقد التعليمي في الصفوف الأولية قدمها رئيس وحدة التعلم الأساسي بالإدارة المشرف التربوي الأستاذ أحمد حكمي

ثم قدم المشرف التربوي بمكتب تعليم صامطة الأستاذ خالد جعبور عرضا مرئيا عن الفاقد التعليمي تلا ذلك مبادرة تطبيقية قدمها المشرف التربوي الدكتور فيصل نجمي .

ثم عقدت حلقة نقاش مفتوحة واختتم اللقاء فعالياته بعرض التوصيات .

حضر اللقاء مساعد المدير العام للشؤون التعليمية الأستاذ ياسر فتح الدين دويري ومدير إدارة الإشراف التربوي الأستاذ أحمد ظافر عطيف ومدير مكتب التعليم بصامطة الدكتور علي محمد عطيف ومدير مكتب التعليم بالعارضة الأستاذ أحمد علي جبرة ومدير مكتب التعليم بالمسارحة والحرث علي محمد عواف ومدير مكتب التعليم بوسط جازان يحيى أحمد أبو هادي ورئيس التعلم الأساسي بالإدارة أحمد حكمي ومساعد مدير مكتب تعليم صامطة للشؤون التعليمية الأستاذ عبد الرزاق صميلي ومدير وحدة التدريب بمكتب تعليم صامطة محمد عبد الله عريشي ورئيس شعبة الصفوف الأولية بمكتب تعليم صامطة الأستاذ عبد الله ناشب والمشرف التربوي مصلح مباركي والمشرف التربوي خالد جعبور والمشرف التربوي علي مباركي والأستاذ علي دغريري والمشرف التربوي الدكتور فيصل نجمي .