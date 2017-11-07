لاحول ولاقوة الا بالله..

بالامس كان هذا الشاب المتقد حيويه.. الانبل خلقا..الاكثر طموحا..صاحب السمو الملكي الامير منصور بن مقرن بن عبد العزيز نائب سمو امير منطقة عسير …

كان هنا في البرك متفقدا ومتابعا بنفسه لبعض المشاريع الجديده ومتعرفا على هذه المحافظة الوادعه الهادئه..كان لنا موعدا معه نستقبله بالاحضان ونعرفه على بلده ..

وفي نفس الوقت…

كان له موعدا آخرمع القدر المحتوم والكاس الذي لابد لكل منا ان يتجرعه…الا وهو الموت..

وما ان مرت سويعات على مغادرته البرك حتى شاع خبر محزن..وغير مؤكد..عن تحطم الطائرة التي تقله ومرافقيه اثر اصدامها بجبل ريده في رجال المع..ولم تتضح الرؤيه الا بعد العشاء من نفس الليله حيث تاكد الخبر..

فسرت في البلد حالة من الحزن الذي خيم على الوطن كاملا واناخ الحزن على كل مواطن..

اقفرت الشوارع الا من القلة من الناس…آلمهم الخبر كما آلم الجميع..كنا نتحرى الخبر الصحيح ونتمنى ان لايكون صحيحا ولكنها قدرة المولى عز وجل..

امتلأت العيون بالدموع..والقلوب بالزفرات ..حزنا على الذين قضوا نحبهم وهم في مهمة شرف وهي الوقوف على احتياجات المواطنين والعمل على تنفيذها ..

.استشهدوا وهم في ميدان العمل ..رحمهم الله جميعا واسكنهم فسيح جناته وجعلها مثوى ابدي لهم..

واخيرا تحضرني بعض ابيات الرثاء التي سبق وان كتبتها حيث اقول فيها

سهر الزمان واسهدت جفناه

وغدى وليل الحزن قد امساه

ومضى ليرسم في كياني حسرة

اواه ..هذا الخطب ما اقساه

ويردد الاهات يطلقها اسى

بين الانام وحزنه ابكاه

هذي نهاية كل حي في الملا

لابد يوما في الثرى سكناه

عش ما حييت من الزمان مكرما

فالمرء تبقى بعده ذكراه

بالامس كان فقيدنا ما بيننا

بدرا وقد ملأ الدنا بضياه

ناخت مراكبه وحل بدارنا

فالكل في ارجائنا حياه

قد كان في اثر السلام مودعا

للقاء رب خالق سواه

فالبرك عم الحزن في ارجائه

وبكى الفقيد وحزنه امساه

يا سيدي لو ان شخصك يفتدى

لفداه وادينا بكل قراه

ياسيدي والبرك يبكي نائحا

فالخطب قد امسى يجر رداه

لكنها سنن الاله بخلقه

سبحانه متفردا بعلاه

فالموت حق من اله خالق

لن يبق في هذا الوجود سواه

وعزاؤنا لقيادتي بمصابنا

ولشعبنا فيما جرى بحماه

وعزاؤنا لبلادنا في حادث

ادمى القلوب بحزنه وبلاه

ها نحن ندعو للاله تضرعا

فهو الولي مهيمنا بعلاه

ينزل على من ودعوا رحماته

فهو المرجى لا مجيب سواه

شاعر البرك/عبد الرزاق بن مشعي الهلالي