الاستاذ/ يحيى بن علي حسن الخسافي

الجيل التالي مباشرة لجيل الرواد من طلاب مدرسة النفيعة، الذين واصلوا دراستهم حتى عادوا معلمين في نفس المدرسة أو في مدارس اخرى، وإن كانوا جاءوا وقد شقت لهم الطرق، ووضحت عليها بعض المعالم، ولكنها لم تزل تحتاج إلى مزيدا من التمهيد، وكان ينقصها توضيح المعالم بشكل اكبر، فكانت تحتاج إلى رسم العلامات، وانارة المنعطفات، وتعديل وتحسين بعض المنحنيات، فلا شك أن الادوار تتواصل، وإن كان الفضل دوما للمتقدم، ولكنه لا يغمط حق التالي فهو مؤكد لعمل السابقين، فكل جيل يضفي من جهده وفكره الجديد، فالحياة انما هي تواصل وخبرات تتراكم، وكل جيل يترك بصمة ويزرع تأثيرا، واهل الهمم دوما يرددون القول :

واني وان كنت الاخير زمانه ## لأت بما لم تستطعه الاوائل

الاجيال تتواصل ويتواصل العطاء، والحياة تتطور وتزدهر، وكل عامل مخلص يترك له تأثيرا وبصمة، هولاء التالين لا يقلون عن سابقيهم، عزيمة واخلاصا وبذلا وعطاء، خدموا انفسهم واهليهم ومجتمعهم وامتهم في مجال التربية والتعليم، واضافوا معالم وعلامات لمن جاء من بعدهم، كانوا جيلا عصاميا بذلوا كثيرا من الجهد، وتحملوا الغربة ومشقة السفر والبعد عن الاهل، وكانوا قدوات تبعهم اخرون فساروا على نهجهم ، فتواصلت النجاحات وزاد العطاء، ثم جدوا واجتهدوا واخلصوا في عملهم وارتقوا بأعمالهم، فجاء كل من بعدهم تبعا لهم وترسما لخطاهم ، فارتفعوا بالعلم وارتقوا به بين الاجيال، وكانت لهم ايضا بصماتهم الواضحة، فكلما كثرت النماذج الناجحة ، اطمئن التابع وسار في دربه بكل ثبات.

نموذج راق وقدوة ناجحة، انسان اجتماعي يفرض احترامه وتقديره، لديه الاعتزاز التام بشخصه ومظهره، ويتمتع بصفات القوة وصلابة الارادة، ويملك الاصرار وقوة العزيمة، ولا تغيب عن محياه الابتسامة المشرقة، وتميزه بطلاقة وجهه وبشاشة محياه، اشتهر بين الناس بأخلاقه العالية الراقية، وتواضعه الجم، يحبه كل من عرفه، لطيب معشره، وسماحة اخلاقه، كان معلما ناجحا واداريا حازما، خدم في التعليم عشرات السنين، وتنقل في عدة مدارس ، ومارس اكثر من مهمة بكل جدارة ونجاح، كان متميزا في تخصصه الفريد في مادة الرياضيات، وزرع حبها وسهولة تعاطيها في كثير من طلابه، هو قدوة صالحة ومثالا راقيا في الاخلاص والعطاء والتميز، وفقه الله واسعده وكثر في مجتمعاتنا من امثاله.

أنه الاستاذ الفاضل المربي يحيى بن علي بن حسن بن جبران بن سلمان الخسافي

ووالده كما يتضح من الاسم، هو علي بن حسن بن جبران، من آل جبران سلمان من آل الخساف، فجده الشيخ جبران سلمان شيخ آل الخساف في زمنه، ومن اعمامه كل من المشايخ احمد جبران، وفرحان جبران، وجابر جبران، رحمهم الله جميعا، واشتهر كغيره من ابناء فيفاء باسم بيته (الحرف)، فيعرف بانه ابن اهل الحرف، اشتغل الاب في الزراعة، وكانت هي مصدر الرزق الوحيدة لمعظم ابناء فيفاء، وكان (يحيى) هو وحيده من الذكور مع ابنتين، فاهتم بتربيته وتعليمه بكل طاقته وجهده، وحرص على تعليميه منذو نعومة اظفاره، وتتبع به في صغره حلقات القرآن الكريم في محيط سكنهم، ولما كبر وميز قليلا الحقه بمدرسة التعليم الابتدائية في النفيعة، ثم تابع مسيرته، ورفع في عينيه قيمة العلم وقدره، وصبر على فراقه، وتحمل الم بعاده، إلى أن نال مراده، وإلى أن شاهد فيه بفضل الله وتوفيقه نتاج زرعه، وراءه معلما ناجحا يعلو ذكره ويرتفع شأنه، رحمه الله وغفر له وجزاه خير الجزاء.

واما امه فهي الفاضلة امنة بنت حسن بن جبران آل سنحان المثيبي، والدها القاضي حسن بن جبران، من اوائل من مارس القضاء من ابناء فيفاء (رحمه الله)، وإليه تنسب كامل الاسرة (آل القاضي)، ويعرفون به وإلى اليوم ابناء واحفادا، ورثت عن والدها الوعي والادراك، والاعتزاز بالعلم وطلبه والترقي فيه، فكانت دافعة قوية لولدها لسلوكه والتدرج في مراقيه، وفي الاخلاص في طلبه وزيادة التحصيل فيه، كانت تدعمه قولا وفعلا وتوجيها، حتى انه لما تردد والده قليلا في الحاقه بالمدرسة الابتدائية، كان لها الدور الاكبر والمؤثر في اقناعه، لأنها كانت تومن ان الدراسة المتقطعة ( المعلامة ) لا تبني مستقبلا، لأنها كانت (رحمها الله) صاحبة نظرة بعيدة صائبة، ويعرف لها زوجها ذلك، ويثق في حصافة رأيها، ثم تابعت ولدها بشدة بعد قبوله بالمدرسة، وكانت تحثه على الجد والاجتهاد ، ومما يذكره إلى اليوم في هذا الجانب قوله : (كانت والدتي مهتمة بدراستي طيلة ايام الدراسة، وتحرص على انتظامي فيها، وتحثني على التفوق، حتى أنها لما رأت شغفي الكبير بكرة القدم (المصنوعة من البلاستيك) ولاحظت انصرافي بسببها عن مذاكرة دروسي، حددت لي وقت للعب ووقت للمذاكرة)، ولما نجح من هذه المرحلة، وكان لزاما عليه لمواصلة دراسته السفر والاغتراب عنهما، تجلت حينها حنكتها وقوة عزيمتها وصبرها في ما فيه صلاحه، فكانت هي الدافع والمشجع لمواصلة سيره، ونفحته قبل وداعه بكثير من النصائح والوصايا، وشجعته على الاقدام دون تردد، ولم تظهر له جزعا أو تخوفا عليه من الغربة، ويتكلم حول هذه النقطة قائلا : (ما زالت كلماتها وهي تودعني ترن في اذني إلى اليوم ، كانت تشجعني وتحفزني على الصبر والجد والاجتهاد، وعلى فضيلة تغربي في سبيل طلب العلم، وكانت تضرب لي الامثال والعبر في هذا المجال، ثم سردت لي قصة جدي، والدها القاضي حسن بن جبران المثيبي (رحمه الله)، وكيف كانت معاناته وغربته لسنوات عديدة في سبيل طلب العلم، وكيف كانت الظروف حينها اشد واقسى مما نحن عليه اليوم، وكيف يحسن بي أن اتخذه قدوة ومثالا أعلى لي، وان احذو حذوه واتبع سيره) لقد كانت كلماتها (كما يقول) في وقتها وقودا وشحنا دفعني للسفر بكل رغبة وهمة، متناسيا فراق الاهل وبعد المسافات وطول الغياب) وهكذا كانت هذه الام الرؤوم وهذا ديدنها، تحسن التربية وتتقن التحفيز لطلب المعالي، وتملك نفسها في كتم مشاعر الام الجياشة، وهي تودع ولدها الى حيث لا تدري، ولكنها تكفله ربا يحفظه ويرعاه، رحمها الله وغفر لها، وثقل بما قدمت وبذلت في موازين حسناتها، وادخلها الفردوس الاعلى من الجنة.

ولد لهذين الابوين الفاضلين في بيتهما (الحرف)، الواقع شرق العدوين في اطراف بقعة وادي البير، في الشمال الشرقي من الجبل الاعلى بفيفاء، في عام 1375هـ بعد بنت لهما سبقته ،فعاش في عناية ورعاية وحنان، واغدقا عليه من حبهما الكثير.

تعليمه:

كان والداه حريصين على تعليمه، كمعظم التوجه السائد بين الناس في تلك الفترة، والاقبال المتزايد على التعليم ، وحرص والده الاكثر، كان منصبا على تعليمه القرآن الكريم، فكان يتتبع به المدارس القائمة (المعلامة)، والتي معظمها لا يستمر طويلا، لكونها نشاطا فرديا من بعض المتحمسين، وقد ينشغل الواحد لظرف ما، أو يتكاسل عن القيام على استمرارها، اما لفتور همته أو لتسرب طلابه، يقول حول هذه النقطة: ( درست على ايدي كثير من المعلمين، فكلما اقفلت معلامة في جهة ما، نقلني والدي رحمه الله الى معلامة في جهة اخرى)، وكان اول التحاقه بمعلامة سليمان بن احمد المشرومي المثيبي (رحمه الله)، درّس الطلاب تحت شجرة (منقا كبيرة)، بجوار منزله (الثاهر) في أعلى ذراع آل يحيى علي ، ثم تلاشت هذه المعلامة وتناقص طلابها، فانتقل مع مجموعه من أقرانه إلى معلامة الشيخ حسين بن ضيف الله السلماني (رحمه الله)، بجوار بيته المبدا في ذراع آل يحي علي ايضا، ثم انتقل منها إلى معلامة الشيخ محمد بن احمد السنحاني (رحمه الله)، عند بيته الحيداني في بقعة آل القبل، وأخيراً درس في معلامة جبران بن علي السلماني، عند بيته الحشرة قرب نيد العرق، وكانت هذه الدراسة متقطعة، ولا بد من أن اساليب التدريس فيها مختلفة من معلم إلى آخر، ولكنه مع ذلك (وكما يقول) خرج بحصيلة طيبة، فقد اتقن قراءة ثمانية اجزاء وحفظ ثلاثة منها، مع احسانه القراءة والكتابة بشكل لابأس به.

كانت المدرسة الابتدائية الاولى في تلك الفترة قائمة في النفيعة، وكان يدرس بها عدد كبير من جهتهم، بل ومن ابناء عمومته، ولكنها لم تكن من اولويات والده، وليس لديه القناعة التامة بإلحاقه بها، ولكنه عندما وصل إلى هذه الدرجة من التحصيل، وقد تقهقرت كثيرا من المدارس الخاصة (المعلامة)، بسبب ابتعاد معظم الطلاب عنها، وتوجهم إلى المدرسة الابتدائية القائمة، حتى أنه وجد نفسه وكأنه الوحيد الذي يغرد خارج السرب، حيث أن معظم زملائه قد سجلوا في هذه المدرسة، لذا تشوقت نفسه وتاقت لمصاحبتهم اليها، والح على والده بتحقيق رغبته تلك، ولكن والده تردد خوفا عليه من بعد المسافة، ومن طول الطريق ومشقته، فالمسافة من بيتهم في وادي البير الى موقع المدرسة في النفيعة، مسافة بعيدة يستغرق أكثر من ساعة مشيا على الاقدام، ومثلها عند العودة منها، وهو ما زال صغير السن عن تحمل مثل ذلك في كل يوم، ولكن ساندته امه مساندة قوية في هذا المجال، ومارست على الاب كثيرا من اساليب الضغط والاقناع، إلى أن رضخ اخيرا وأقتنع.

كانت الوالدة بنت القاضي حسن بن جبران (رحمهما الله)، لديها كثير من الوعي والادراك، والحرص على ان ينال ابنها اقصى درجات العلم، وكانت منفتحة على العالم حولها، وذات نظرة بعيدة صائبة، وكانت من قناعاتها التي تصرح بها (ان الدراسة المتقطعة (المعلامة)، لا تبني مستقبلا علميا مثل المدارس النظامية)، وبعد قناعة الوالد وموافقته، جرى الامر على النحو التالي ، حيث يحكيه قائلا: (في احد ايام الاثنين من عام 1385هـ ، وهو موعد السوق الاسبوعي في النفيعة بفيفاء، اصطحبني والدي معه في طريقه الى السوق، وقبل دخوله للسوق توجه بي مباشرة إلى مبنى المدرسة، وكان موقعها في تلك الجهة لا يبعد كثيرا عن السوق، وهنا استكمل اجراءات تسجيلي طالبا منتظما فيها، ومن تلك اللحظة عشت عالما اخر من الفرحة والفخر، حيث تحقق لي حلمي واصبحت احد طلاب هذه المدرسة المباركة).

تم قبوله مباشرة في الصف الثاني الابتدائي، لكونه يتقن القراءة والكتابة، ولديه حصيلة علمية تؤهله لذلك، وادرك في هذا الفصل زملائه الذين سبقوه في التسجيل، وهم كما يذكر حسن بن حسين الخسافي، وحسين بن اسعد يحي الخسافي، ثم تعرف هناك على زملاء آخرين في نفس الصف، يذكر منهم: محمد بن احمد حسن الابياتي، وعبده بن هادي ماطر الابياتي، وعبدالله بن يحي حسن الابياتي، واحمد بن حسن اسعد المثيبي، وعبدالله بن سليمان الظلمي، وغيرهم رحم الله من مات منهم وحفظ بحفظه الباقين.

بعد قبوله واستلامه الكتب المقررة واستيعابه للأنظمة، اقبل على دراسته بكل همة وفرح واستبشار، ولم يشعر ابدا بطول الطريق من بيته للمدرسة، رغم بعدها ومشقة السير فيها، فكان يستمتع فيها برفقة مجموعة من الزملاء، يتصاحبون في الذهاب والاياب يوميا، ولا يشعرون لا بمشقة الطريق ولا ببعدها، وهم زميلاه السابقين حسن بن حسين وحسين بن اسعد، ومجموعة أخرى منهم حسين بن يحي جبران الخسافي (رحمه الله)، والاخوين عبدالله وموسى أبناء الشيخ حسن بن علي آل سنحان، ثم سعدوا فيما بعد برفقة الاستاذين علي بن فرحان الخسافي، وحسين بن جابر الخسافي (رحمهما الله)، بعدما عينا معلمين في نفس المدرسة، حيث كانا من اقربائهم ومن جيرانهم في السكن، ويصف هذه الرحلة اليومية بقوله : (تكون هذه الرحلة الصباحية اليومية ممتعة جدا، لا نشتكي تعب الطريق ولا بعد المسافة، وكان لنا خياران سواء في الاتجاه شرقا أو غربا، فلا يوجد فرق كبير في كلا المسافتين، وفي الغالب نسلك في الصباح، طريق العدوين المنقب، ثم إلى الدحرة والبثنة ومدق وصولا إلى المدرسة، وكان هو الخيار الافضل لسهولته وتدرجه، وخلوه من العقبات المتعبة، وقد نسلك الطريق الاخر شرقا، عن طريق المربعات، وبقعة ال زايد ثم بقعة آل السلعي، ومنها إلى نيد اللّمة ومعشم، وإلى الشدنة والنفيعة إلى حيث تقع المدرسة، وكنا نراوح بين الطريقين لإبعاد الملل، وفي الاغلب نسلك الاولى في الصباح نتقي وهج الشمس، فلا تشرق على هذه الجهات الغربية من الجبل إلا متأخرة، وقد نختار في العودة الطريق المعاكس لنفس السبب، وهناك طرق رديفة متعددة في الجبل، وليست محصورة على طريق واحد).

على العموم كانوا اكثر شيء يحرصون عليه هو صحبة الاستاذين الفاضلين، ليفخروا بصحبتهم بين الزملاء، وقد كانوا يحرصون على الاقل أن يصلوا في معيتهم، كانت رفقة جميلة واياما حلوة لا تنسى، مازال يجد لذتها ويستمتع بذكراها، تحقق له فيها كثير من احلامه، مع الرفقة الفضلاء والتعليم الممتع، لذلك لم يكن يشكوا أبدا أي صعوبة، لا في دراسته ولا في حياته، وكما يصفها بقوله : (كانت الدراسة بالنسبة لي لا تشكل اي هاجس او عائق، لكوني أولا اجيد القراءة والكتابة من قبل، ثم لكبر سني مقارنة بطلاب الصفوف الاولية في وقتنا الحضر) ومع ذاكرته الدقيقة لتلك الايام الجميلة، والصحبة الراقية الممتعة، ما زال يذكر كثيرا من المعلمين في تلك المدرسة، حيث يذكر منهم مدير المدرسة الاستاذ علي بهلول، والاستاذ محمد العداربة، والاستاذ مهدي معلم الاجتماعيات، والاستاذ حيمور معلم اللغة العربية، والاستاذ مطيع عاشور معلم الفنية، والاستاذ عبدالله شعبان معلم الحساب، اضافه الى الاساتذة من ابناء فيفاء فيما بعد الاستاذ علي بن فرحان والاستاذ حسين بن جابر والاستاذ يحيى بن علي الابياتي رحمهم الله.

وما زال يذكر ايضا مواقف علقت بنفسه ولا ينساها، ومنها موقف والده (رحمه الله) مع استاذه عبدالله شعبان (أردني الجنسية)، وكان معلما لمادة الحساب(الرياضيات)، ويتذكر ذلك الموقف بقوله : ( كان والدي (رحمه الله) في كل يوم اثنين وهو في طريقه إلى السوق، يمر على المدرسة يتفاقد ابنه ويعطيه مبلغا بسيطا ليتسوق به بعد انصرافه، وكان إذا حضر والدرس قائما استأذن ثم دخل الفصل، ولكنه في ذلك اليوم على غير عادته اقتحم الفصل دون أن يستأذن، وكان المعلم حينها الاستاذ عبد الله شعبان، وهو يشرح في مادة الحساب، وكان شديدا في معاقبة المهمل والمقصر من الطلاب، وفي متابعتهم وحلهم لواجباتهم، وفي تلك الحصة عند دخول الوالد عليه، وجده قد اوقف مجموعة من الطلاب امام السبورة عقابا لهم، وكل منهم يقف على رجل واحدة رافعا يديه ، فصدم الوالد بذلك المنظر وثار غضبا، وامرهم بإنزال ارجلهم وأيديهم، ثم اتجه في خطابه للمعلم يعنفه بلهجته، ويهدده مستنكرا هذه الفعلة، ويهز عصاه الغليظة (الصميل) في وجهه، فارتبك المعلم ولم يحر جوابا، وشعر على ما يبدو بكبر الورطة التي هو فيها، لأنه على ما يبدو لم يسبق له أن اصطدم مباشرة بمثل هذا الموقف، ولكنه بادر كردة فعل إلى تهدئة الوالد وامتصاص غضبه، وامر هولاء الطلاب بالجلوس في اماكنهم، واجلس الوالد على كرسيه الخاص، فلما اجلسه سأله عن اسم ولده، ولما أشار اليه تنفس المعلم الصعداء وتجلى وجهه، فالظاهر أنه كان يخشى ان يكون ولده ضمن هولاء الطلاب المعاقَبين، لذلك ما إن استفسر عن مستوى ولده، إلا وبادره مرددا ما شاء لله ولدك متفوق ومجتهد، وابشرك أنه من افضل الطلاب في الصف) ويستمر في اكمال الحكاية، وما ترتب عليها فيما بعد، حيث يقول: (اصبحت من ذلك اليوم محل اهتمام المعلم ومتابعته الدقيقة)، ولعل ذلك كان السبب في تعلقه بهذه المادة، وتفوقه فيها حتى انه تخصص في دراستها وفي تدريسها فيما بعد.

وكما كان اهتمام الاب ومتابعته له في المدرسة، كانت الام كذلك لا تقل اهتماما عنه (رحمهما الله) كانت هي تقوم بدورها في البيت، وتهتم بمتابعته لدروسه ومذاكرته، وتحرص على انتظامه في الحضور وحثه على التفوق، ولما لاحظت شغفه الزائد بكرة القدم، وانصرافه بسببها عن مذاكرة دروسه، حرصت على أن تحدد له وقتا خاصا للعب وآخر للمذاكرة، والزمته التقيد بذلك، وهكذا سارت به الامور في تحصيل جاد، ومتابعة مستمرة من ابوين واعيين، يهمهما اجتهاده وتحصيله وتفوقه، فمضت به السنين متعاقبة، من نجاح إلى نجاح، عاما بعد عام، حتى انهى المرحلة الابتدائية، ونجح من الصف السادس في نهاية العام الدراسي 1389/1390هـ.

بعد هذه المرحلة كان لابد له من الاغتراب، لمواصلة طموحه في تحصيله العلمي، وقد كانت هذه المرحلة الابتدائية هي اخر المطاف في فيفاء في ذلك الوقت، وكانت له رغبة كبيرة وطموحات عالية، وكان والداه يعلمان منه ذلك، ويسعدان به كذلك، لذلك تمت مناقشة كل الامور المتعلقة بهذا الموضوع، فكان بالنسبة لهم جميعا منعطفا خطيرا، وطريقا مجهولا لا بد فيه من التضحية وقوة التحمل، فعليه يتحدد مستقبل حياته وقادم ايامه، فان هما قدما حظوظ نفسيهما وابقياه معهما، وقفا به عند حد معين لا يستطيع تجاوزه، وإن ضحيا وصبرا على فراقه في هذه السن الصغيرة، رجوا أن يكون عنصرا نافعا لنفسه ولهما ولمجتمعه.

كانا قبل اتخاذهما لهذا القرار الصعب، لا بد لهما من امور مهمة يجب التفكير فيها، واهمها ضمان راحته وتفرغه لدراسته في غربته، وان يكفلا له حياة امنة ورفقة طيبة، وكانت امور الاسرة المالية ليست كما ينبغي، فالدخل محدود إلا ما تدره مزرعة الاب الصغيرة، وكان في تلك الفترة الانتقال ولو داخل المنطقة امرا صعبا، وفيها غربة وانقطاع شبه تام، فطرق السيارات بدائية والمواصلات محدودة، والامر يحتاج إلى الصبر والى توفير السيولة النقدية، وبعد طرح كل هذه الامور والتفكير العميق فيها، اتخذ الوالدان قرار الموافقة له، ودعماه بكل ما يستطيعان، واظهر الاب متعمدا سعادة وحماسا، ما كان يظهرهما من قبل، وكان للام دور كبير ومؤثر في سبيل اتخاذ هذا القرار، وشجعهما وجود مجموعة من الطلاب قد سبقوه، اضافة إلى بعض زملائه في هذا العام، فلن يكون وحده، وقد اظهرت له الام رضاها التام باغترابه وبعده عنهما، واوصته بالحرص على دينه واخلاقه، وعلى اخلاصه في طلب العلم، ولما ودعته حرصت أن تظهر امامه قوية متماسكة، وقد اسرت في هذه اللحظة في يده مبلغا ماليا (ستين ريالا)، وكان مبلغا كبيرا جدا في تلك الايام، كفاه كما يقول الى ان عاد في اجازة عيد الفطر، بعد ما امضى ما يقارب الشهر والنصف.

انطلق مسافرا بحفظ الله إلى مدينة جيزان، وكان يتطلب الامر المشي إلى سوق عيبان، الذي كان اقرب نقطة تصل إليها السيارات حينها، ومنها يركب سيارة إلى مدينة صبيا، في رحلة شاقة تستغرق ما يقارب خمس ساعات، ومن صبيا ينتقل في سيارة اخرى إلى مدينة جيزان، ولما وصلها تلقفه بعض زملائه السابقين له، فأعانوه على اكمال اجراءات قبوله، حيث تم قبوله في المتوسطة الثانية، وقد استقر سكنه مع مجموعة من هولاء الطلاب، كانوا يستأجرون بيتا في حي المطلع، قريبا من هذه المدرسة، ومن هولاء كما يذكر، كل من (الاستاذ حسن بن سليمان المثيبي ، واخيه المهندس اسعد بن سليمان المثيبي، ثم زميله وابن عمه الاستاذ حسن بن حسين الخسافي ، والاستاذ يحي بن حسن يحي أل سنحان (رحمه الله) والاستاذ حسن بن حسين جابر الكبيشي (رحمه الله)، وكان التنظيم قائما على مبدأ التعاون فيما بينهم، في كل امور المعيشة، يتقاسمون مهام تجهيز كل احتياجاتهم، من دفع اجار السكن، وفي توفير المواد الغذائية، وفي الطبخ والتنظيف وجلب الماء، وفي شراء المستلزمات، واما الدراسة وهي هدفهم الاساسي، فكانوا على جانب كبير من تنظيم مذاكرتهم، وفي الجد والاجتهاد، وفي حث بعضهم بعضا في هذا السبيل.

لما كانت بداية هذا العام الدراسي 1390/1391هـ، في اول شهر شعبان من عام١٣٩٠هـ، وقد مضت به هذه البدايات، مع هولاء الرفقة الطيبة سهلة ميسورة، وخففت عنه كثيرا من معاناة الغربة والبعد لأول مرة عن والديه، واما في المدرسة فما اسرع ما تأقلم مع نظامها ودروسها وزملائه، واقبل على دراسته بكل رغبة واهتمام، وحقق النتائج الطيبة بحمد الله وتوفيقه، ولم يمضي طويل وقت حتى حلت اجازة عيد الفطر المبارك، وجميعهم بشوق ولهفة إلى اهاليهم، حيث بادروا إلى حزم امتعتهم وحقائبهم والفرحة تغمرهم، بعد غيابهم لما يزيد على الشهر والنصف ، وما اقصرها من ايام قضاها بين اهله، فقد مضت سريعة وعجلى، ولكنها اعطته دفعة وثقة في نفسه كبيرة.

بعدما انقضت هذه الاجازة القصيرة، عاد لغربته مرة اخرى، ولكنه لم يعد كما كان متوقعا إلى مدينة جيزان، بل تخطاها كثيرا إلى اقصى شمال غرب المملكة، حيث اتجه مباشرة إلى مدينة تبوك، ولذلك حكاية يحكيها لنا قائلا : ( مع مناسبة عيد الفطر المبارك، حضر عمي جبار بن حسن (رحمه الله)، الذي كان يعمل عسكريا في منطقة تبوك، لقضاء اجازة عيد الفطر في فيفاء، وأثناء مروره بمدينة جيزان زارنا في مقر سكننا، وتناول معنا وجبة الافطار، ورأى ما نعانيه من ظروف صعبة، خاصة مع الحر الشديد وعدم توفر وسائل التكييف، لذا عرض على والديّ فكرة أن اعود معه إلى تبوك، لاكمل دراستي فيها، وتكفل لهما بالإشراف التام على اموري، وأن اقضي اجازة الصيف معهما في فيفاء، فاستحسنا ذلك وانشرحت صدورهما له، ووافقا عندما ابديت لهما رغبتي الشديدة في ذلك).

وبالفعل ودعاه مع نهاية ايام العيد، ليسافر إلى هذه السفرة البعيدة، وما زال كما يقول: (يذكر كلمات والدته ونصائحها الثمينة، فقد كان لها اسلوبا جميلا ورائعا، في اختيارها للكلمات وفي التوقيت المناسب لها، وبعد أن سردت على مسامعه قصة والدها (جده) القاضي حسن بن جبران آل سنحان (رحمه الله)، وكيف كانت معاناته وغربته في سبيل طلب العلم، لسنوات عديدة في ظروف اشد واقسى مما نحن عليه اليوم، وكيف أنه لابد ان يكون له قدوة ومثالا أعلى، ويجدر به ان يحذو حذوه)، كانت بالفعل (كما يقول) كلمات مؤثرة في وقتها ونافعة، اعطته الوقود المناسب، والشحنة التي دفعته للسفر برغبة وهمة عالية، تناسى فيها كل مشقة وبعدا للمسافات، وفي طول مدة الغياب عنهم، وفي نفس الوقت شعر كم هي (أمه) امرأة قوية، ومحتسبة صابرة، لديها المقدرة على تحمل غيابه الطويل عنها، في سبيل الغاية النبيلة من تحصيله العلمي).

كان قد سبقه عمه بالسفر سريعا بعد العيد، ولكنه أوصى أن يصطحبه عمه الفاضل يحي بن علي ال حالية الخسافي (حفظه الله)، الذي كان يعمل حينها حارسا في مدرسة الأبناء في تبوك، وكان له نعم الرفيق والصاحب، سواء في هذه الرحلة أو في العديد من الرحلات فيما بعد، لقد كانا يسافران مع بعضهما في اجازات العطل المدرسية، ولما وصل إلى بيت عمه في تبوك، هيء له اموره المعيشية، والحقه في متوسطة المغيرة بن شعبة، ومنها تم طلب ملفه رسميا من مدرسته السابقة في مدينة جيزان.

مع بداية الدراسة شعر بشيء من الوحشة والغربة، وكانت معاناته في اول الايام حيث لم يعرف احدا حينها، وبسبب تغير طبيعة البيئة والحياة الجديدة عليه، واختلاف كثير من العادات، وصعوبة اللهجة التي لم يستوعبها بسهولة، فكانت في البدأ اياما(كما يصفها) عصيبة وموحشة، ولكن ما اسرع ما انقشعت هذه الغيمة، وتبدد هذا الاحساس، بعدما استطاع تكوين بعض العلاقات والصدقات مع بعض الزملاء، ثم بعد تعرفه على بعض الطلاب من ابناء فيفاء في المدرسة، ومنهم كما يذكر (العميد فيما بعد) حسن بن اسعد الابياتي، و(العقيد) صالح بن يحي حسن، وكانا حينها طالبين في الصف الثالث المتوسط، فكانوا يذهبون ويعودون مع بعضهم، وحينها تحولت ايامه تلك وما تلاها إلى اجمل الايام في الدراسة.

استمر دارسا في تبوك لمدة سنتين، كان لا يعود إلى اهله إلا في العطل الصيفية، مرافقا في سفره للعم يحيى بن علي، وقد ارتاحت نفسه كثيرا في هذه البيئة، يجد كل ما يلزمه، ويوفر له عمه كل ما يحتاجه، متفرغا لدراسته، ومتفوقا في تحصيله، ولكن الامور لا تسير دوما وفق ما يرجوه المرء، وكما قيل (تجري الرياح بما لا تشتهي السفن)، حيث قامت في رمضان من عام 1393هـ ، حرب (اكتوبر 1973م) بين العرب واسرائيل، وفيها ساندت المملكة الدول العربية المجاورة لإسرائيل، وشارك الجيش السعودي في دولتي الاردن وسوريا، ولما كان عمه (جبار) احد افراد الجيش، فقد ارسل ضمن المشاركين إلى المملكة الاردنية الهاشمية، وانتقل إليها ترافقه اسرته، ولكنه لم يستطيع اصطحاب ابن اخيه معه، لعدم حمله جواز سفر خاص به، لذلك بقي وحيدا في تبوك ثم لزمه العودة إلى منطقة جازان، وكان حينها قد نجح إلى الصف الثالث المتوسط، وبالفعل عاد مع بداية العام الدراسي إلى مدرسته السابقة في جيزان، وانضم مرة اخرى مع من بقي من رفقاه في السكن، وما اسرع ما اقلم نفسه معهم من جديد، وتغلب على كثير من مشاق الحياة الصعبة، التي كان قد ارتاح منها في السنتين الماضيتين، واجتاز بكل سهولة سنته الدراسية، ونجح بتفوق من الصف الثالث المتوسط، وانتهى به ذلك العام وهو يحمل شهادة الكفاءة المتوسطة.

بعد حصوله على الكفاءة المتوسطة، كان امامه أحد خيارين لإكمال دراسته، احدهما الالتحاق بالثانوية العامة ومن بعدها الجامعة، واما طريقا مختصرا في الالتحاق بمعهد إعداد المعلمين الثانوي، وقد غلّب الاتجاه الثاني المختصر، لأن معظم زملائه توجهوا بهذا الطريق، وكانت الدراسة في المعهد لا تزيد على ثلاث سنوات، يتخرج بعدها معلماً في المرحلة الابتدائية، وما ادراك ما المعلم ووظيفته ومكانته في المجتمع، وقد تم قبوله في المعهد بعد اجتيازه للمقابلات الشخصية المطلوبة.

كانت الدراسة في هذا المعهد مركزة ومتعبة، فيها كثير من المواد المتعددة، علمية ومتخصصة، ويتخلل الدراسة تطبيقات عملية، وبالذات في السنتين الاخيرتين منه، ولكنها الرغبة الاكيدة، والعزيمة القوية الصادقة، سهلت امامه كل الصعاب، وقربت له كل بعيد، ومضت به هذه السنوات الثلاث، بكل يسر وسهولة، حتى اصبحت له اليوم ذكرى طيبة لا ينساها، وفيها زادت معارفه، واتسعت خبراته ومداركه، وتيسرت اموره وتحققت احلامه.

كان سكنه في هذه المرحلة متميزا، عندما سكن مع مجموعة متميزة من الزملاء، حيث تيسر له السكن مع ابناء الشيخ حسن بن علي آل سنحان(رحمه الله)، (عبدالله وموسى)، ومعهما زميله حسن بن حسين، في مبنى قديم كان مقرا للجمارك، يطل بموقعه على ساحل البحر، وكان عبارة عن عدة ادوار وغرف واسعة، سكنوا هم في جزء منها، وفي بعض اجزائه مجموعة من الطلاب ومن الموظفين، وقد شكلوا رفقة طيبة متجانسة، وتعاونوا بانسجام على تدبر حياتهم المعيشية، ولا ينسى (كما يقول) زيارات الشيخ حسن بن علي (رحمه الله) لهم في هذا السكن، في اثناء نزوله ومروره من مدينة جيزان المتكرر، وكم كان يسعدهم بما يحمله لهم من مواد غذائية متنوعة، وبما ينفحهم به جميعا من هدايا نقدية، ويتحدث عن هذه الفترة بقوله : (كانت تلك السنوات الثلاث مريحة جدا معيشياً، رغم قدم السكن وضعف المرفقات فيه)، وقد استفاد في تلك الايام من تواجد الشيخ حسن المتكرر معهم، في سهولة استخراجه لحفيظة النفوس، عندما رافقه في احدى المرات لمراجعة الاحوال المدنية في صبيا، ولم تستغرق مراجعتهم سوى ساعات معدودة، خرج بعدها يحمل حفيظته الخاصة به، وفي العادة كان يتطلب استخراجها اجراءات معقدة وطويلة لا تكاد تنتهي.

ومضت السنوات وتخرج من المعهد، ثم انتظم في سلك التدريس، وانغمس في واجباته ومهامه الممتعة، حتى أنها انسته كل حظوظ نفسه الخاصة، ولم يشعر إلا وقد مضت السنوات متعاقبة، والتفت وقد مرت به تسع سنوات كاملة، تنبه بعدها إلى تدارك تحقيق حلمه في مواصلة الدراسة، حيث تقدم في عام ١٤٠٥هـ يطلب الموافقة على تفريغه، وتمت الموافقة على تفريغه وقبوله طالبا في الكلية المتوسطة بجازان، ضمن مجموعة من امثاله من معلمي منطقة جازان ومحافظة القنفذة، وكان قبوله في قسم (الرياضيات والعلوم)، حسب رغبته وميوله، ومدة الدراسة في هذين التخصصين ثلاث سنوات.

واجه في البداية بعض من المعاناة والتعب، ولعل ذلك عائد إلى انقطاعه الطويل عن مقاعد الدراسة، ثم لتغير كثير من الامور عما الفه سابقا، ومنها تحديث المناهج واختلافها عما كانت عليه، ثم بانشغاله بمتابعة طلبات اسرته وابنائه، فيما يتطلبه الامر من توفير احتياجاتهم الضرورية الخارجية، واما في داخل البيت فقد تكفلت الزوجة الفاضلة (حفظها الله) بذلك، وما اسرع ما تجاوز بفضل الله تلك البدايات، واستطاع ترويض نفسه من جديد ، ثم سارت به الامور على خير ما يرام، ومضت السنوات متتالية وكأنها احلام، إلى أن انهى تلك الدراسة مع نهاية منتصف الفصل الدراسي الاول من عام ١٤٠٨هـ ، وعاد مظفرا ناجحا، يحمل شهادة الدبلوم في الرياضيات والعلوم.

وكعادته كان دوما يتطلع إلى الرفع من قدراته، ومن زيادة معلوماته وخبراته، فما اتيحت له فرصة إلا واختبلها، وما توفرت امامه دورة أو برنامجا علمي الا والتحق به، لذا فقد استطاع حضور عدة دورات وبرامج تعليمية اثناء عمله، ومنها :

دورة تدريبية في مادة الرياضات، في الفترة من 17/2/1405 إلى 4/4/ 1405هـ، اقامها الاستاذ محمد بن حسن قلم. برنامج التدريب على مناهج العلوم والرياضيات، في الكلية المتوسطة بجازان، مدتها فصل دراسي واحد، في عام 1408هـ . دورة تدريبية في الحاسب الآلي، في مركز صخر للتدريب في خميس مشيط لمدة اسبوعين، في الفترة من 13/1/1411هـ إلى 27/1/1411هـ، (نظام قديم سبق النوافذ والنظام الجديد). دورة تدريبية في الحاسب الآلي، نفذه مركز الاشراف التربوي بالدائر، في مدرسة نيد الضالع، في عام 1426هـ، لمدة خمسة ايام . بعض البرامج التدريبية القصيرة، مثل : (برنامج ادراك الجودة الشاملة في التعليم، دورة تدريبية في فن الادارة المدرسية، برنامج الدور التربوي لوكيل المدرسة، برنامج تدريبي في اعداد واستخدام الوسائل التعليمية، دورة تدريبية في فن ادارة الصف، برنامج تدريبي في اساليب التقويم المستمر ، برنامج تطوير مهارات وقدرات المعلم، والعديد من البرامج والورش القصيرة) .

حياته العملية:

كان تخرجه من معهد المعلمين في شهر رجب من عام ١٣٩٧هـ، وكانت فرص التعيين حينها متاحة وسهلة، وميسرة حتى في اختيار المدرسة المناسبة، فكانت الحاجة قائمة في كل المدارس، لقلة المعلمين السعوديين، لذا فقد اختار اقرب المدارس إلى سكنه، وتم توجيهه إلى مدرسة العدوين الابتدائية، التي باشر فيها من تاريخ 14/9/1397هـ، وكان في معيته زميل دراسته الاستاذ عبدالله بن حسن آل سنحان، أما زميلهما الثالث، الاستاذ حسن بن حسين الخسافي، فقد طلب التعيين في مدرسة ذراع منفة الابتدائية.

ومع بداية العام الدراسي 1397/1398هـ ، اسند إليه جدول الصف الثالث الابتدائي، واصبح هو الرائد لهذا الفصل، وكانت هذه أول انطلاقاته في ممارسة هذه المهنة الراقية، واستطاع خوض غمارها من هذه اللحظة بكل نجاح واقتدار، وطبق فيها كل الاساليب والدروس النظرية التي درسها في المعهد، فاحب هذه المهنة وتعلق بطلابه، لما وجدهم عليه من الاقبال والمتابعة والاهتمام، ولما يتميزون به من التفوق والتنافس الجاد، فما زال يذكر إلى اليوم منهم نخبة متميزة، امثال علي بن احمد زيدان، ومحمد بن يحي زيدان، وعلي بن جبران علي آل زايد، واحمد بن يحي مسعود الحليحل، ومضت به هذه السنة وما تلاها على خير ما يحب ويرجو، راضيا عن نفسه وعن مكتسباته وخبراته المضافة، في ممارسته لعمل جميل، زاد له في نفسه محبة وعشقا وتعلقا، وفي محيط علمي اسري، نقي من كل المنغصات، ومفعم دوما بروح المحبة والالفة، والاحترام والتقدير، بقيادة الاستاذ المربي الفاضل حسين بن جابر، رحمه الله وغفر له.

عندما عرف عنه مدير المدرسة تميزه في مادة الرياضيات (الحساب)، عهد اليه من السنة الثانية بتدريس هذه المادة في الصفوف العليا، حتى اصبحا متلازمين، واصبحت تخصصه الذي لا يفارقه، وقد وصفها قائلا : (بانها مادة خلاقة، يتعامل فيها المعلم بذكاء مع العقل والمنطق، ولذلك سميت الرياضيات الذهنية، حيث تحرك وتنشط العقل والمدارك)، وله نظرة وفلسفة حول هذه المادة يقول فيها : (كما هو شائع في أن هذه المادة صعبة، إلى أن ترسخ هذا المفهوم في اذهان الطلاب والاسر، فيعجزك من الطلاب صاحب هذه الفكرة المسبقة، فلا يكاد يفهم ابسط الامور امامه، مما يكون لزاما على المعلم بذل جهد مضاعف في الشرح والتبسيط للمادة، وفي اتباع عدة اساليب وطرق مختلفة، فمرة يكون بالتهديد ومرة بالترغيب والتشجيع، إلى أن تستطيع نزع هذه الهيبة المتوهمة من القلوب والافكار)، وقد حقق بفضل الله كثيرا من هذا النجاح، مع شيء من الإخفاق الطبيعي، ولكنه على العموم (كما يردد) كان راضيا عما قدمه لطلابه في تلك الفترة).

كانت مدرسة العدوين في تلك الفترة في اوج حيويتها وتوهجها، مدرسة ناشئة قوية، وادارة واعية متمكنة، وجيل من المعلمين النشطاء، وكان المجتمع من حولهم يعيش مع المدرسة قلبا وقالبا، يشجعون ابنائهم ويتابعونهم، ويحبون العلم ويقدسونه، ومعظمهم يتلهف شخصيا إلى النهل من معينه، وبالذات ممن فاتهم ركب التعليم صغارا، ولأجل ذلك اتاحت لهم المدرسة قسما ليليا (محو الامية)، فالتحق به كثير من الراغبين، وحوى مجموعة متميزة من الدارسين، وتم ترشيحه ليكون احد المعلمين فيه، مزامل للأستاذين الفاضلين علي بن فرحان وحسين بن جابر (رحمهما الله)، وكانت بالنسبة له تجربة مثمرة وثرية، استمرت لحوالي خمس سنوات دراسية، تعلم منها شخصيا وازداد خبرة وتمكننا، لأن التعليم والتعامل فيها مختلفا جدا، فالتعامل مع كبار السن يختلف نهائيا عن التعامل مع الطلاب الصغار، فالكبار تجدهم اكثر ادراكا وفهما في بعض الجوانب ، ولكنهم في جوانب اخرى يعجز احدهم عن استيعاب ابسط المسلمات، فهم يحتاجون إلى اعادة برمجة القناعات الخاطئة لديهم، حتى تحل محلها المعلومة الصحيحة، وذلك يحتاج إلى جهد مضاعف، قد ينجح أو يعجز مع كثير من العقليات، وما يزال يذكر دور الدارس الشاعر المبدع موسى بن حسن علوان السلماني (حفظه الله)، الذي اضفى بتواجده في المدرسة جوا من الحيوية والنشاط، فكان يحول المدرسة في معظم الليالي عند الانصراف لصالة افراح، ينخرط معظم الدارسين وحتى المعلمين خلالها إلى التغني بالحان الهصعة الجميلة، حتى اصبحت تلك سمه للمدرسة ووسيلة من وسائل جذب الدارسين، وقد يحضرها احيانا كثير ممن ليسوا من منسوبيها، ومنهم كما يذكر الشاعر المبدع حسن بن قاسم الظلمي (حفظه الله وشافاه)، الذي كان مشاركا قويا في المحاورات الشعرية، ومع ذلك فقد عجزوا عن اقناعه بالدراسة معهم.

وهكذا مضت الحياة العملية، وسارت به في تجارب متوالية، وخبرات متراكمة بمرور السنين، وما اسرع ما تمضي السنين وتتبدد، ومع هذا الانشغال والانغماس في العمل نسي كثيرا من حظوظ نفسه، والسعي إلى تحقيق كثيرا مما كان يحلم به، ولكنه وبعد تسع سنوات عزم على استكمال دراساته الجامعية، وبالذات والفرصة مازالت متاحة امامه، والامور مهيئة له في عمله، حيث تم قبوله مع بداية العام الدراسي 1405/1406هـ، طالبا في الكلية المتوسطة بجازان، في قسم الرياضيات والعلوم ، وانتظم في دراسته طوال سنواتها الثلاث، إلى أن انهاها متخرجا في منتصف الفصل الدراسي الثاني من عام ١٤٠٨هـ.

ولكنه لم يتمكن من العودة مباشرة إلى مدرسته (العدوين)، فلم يكن فيها حاجة حينها لتخصصه، بل تم توجيهه إلى مدرسة آل ظلمة الابتدائية، وكانت في ذلك الوقت في بداية تأسيسها، وعدد طلابها محدودا، مما جعلها تسير على نظام الضم ، فكان كل فصلين مع بعضهما، وهذه طريقة مرهقة جدا للمعلم ، لأنه يتوجب عليه أن يحضّر ثمانية دروس على الاقل في اليوم الواحد، وفيها هضم كبير لحق الطالب في الوقت، فلا يستفيد إلا من نصف الحصة، والنصف الاخر يكون لطلاب الفصل الاخر، ولكنها كانت بالنسبة له تجربة مميزة وناجحة، ورغم قصر الفترة التي قضاها في هذه المدرسة، إلا أنه مازال يذكر بعضا من طلابها المتميزين، ومن هولاء كل من الطلاب، عبدالله بن سلمان شريف الخسافي، ومحمد بن جابر اسعد الظلمي، وهناك كثيرون غيرهم ولكنه لم يعد يذكر اسماهم، وفي نهاية هذا الفصل الدراسي عاد الى مدرسته العدوين، ليواصل فيها تدريس مادة تخصصه (الرياضيات).

استمرت مدرسة العدوين كعادتها في صعود ونمو، وفي اقبال متزايد من الطلاب، ونمت فصولها وتعددت مراحلها، واصبحت تحتوي على جميع مراحل التعليم العام، من الابتدائية والمتوسطة والثانوية، حتى أن مبناها لم يعد يستوعب كل هذه المراحل، فتم الانتقال إلى مبنى بديل اكبر، ومع ذلك لم يجدي هذا الحل، مما استدعى استقلال المرحلة الابتدائية في مبنى آخر منفصل عن بقية المراحل، وحينها عاد الهدوء والطمأنينة اليها من جديد، وارتاح جميع منسوبيها طلابا ومعلمين، وهو لم يفتر أو يتوانى، بل واصل عطائه بكل جد واجتهاد واخلاص، يكتسب كل يوم خبرات جديدة، ويتمرس ويترقى في الجودة وفي اتقان الاساليب.

وفي عام 1421هـ حدته ظروف خاصة طارئة إلى أن يغادر فيفاء، فقد انتقل بسببها مضطرا إلى مدينة الرياض، واستقر فيها مع كامل اسرته، وتم توجيهه للعمل في مدرسة الشيخ عبدالله الخليفي الابتدائية بالبديعة، وهنا خاض تجربة جديدة مختلفة عن ما الفه، حيث برز امامه وبكل وضوح اختلاف البيئة، واختلاف حال الطلاب والمجتمع، مما جعله يعيش مقارنة ويكتسب خبرات اضافية، يلخصها في قوله : ( كانت المدرسة تشغل مبنى مستأجرا، وطلابها يتجاوزون الاربعمائة (٤٠٠) طالب ، ولكن العمل كان مريحا لكثرة المعلمين، فلا يتجاوز نصاب المعلم (١٧) حصة، ولكن المشكلة كانت تكمن في تدني مستوى الطلاب، مما لم اكن اعهده في مدرسة العدوين، فغالب الطلاب هنا يتصفون بالضعف الشامل في جميع المواد، وحتى في القراءة والكتابة بشكل لافت، اضافة إلى عدم انضباطهم الحركي في الفصول، والاهمال الكبير في اداء الواجبات المنزلية، مما اقلقني واتعبني تعبا كبيرا، وكان يضطرني إلى استقطاع جزء كبير مع بداية كل درس للتوجيه والنصح، وتوضيح اهمية الهدوء، وحسن الاستماع لشرح المعلم، وفي التفاعل والنقاش اثناء الدرس، والاهتمام بالواجبات المنزلية وضرورة تأديتها، وأنا لن اتوانى عن المتابعة ومعاقبة المقصرين، ورغم وجود تقبل بسيط لأني دعمت القول بالعمل، وأكدت لهم ذلك بالعقاب أحياناً، مما حقق شيئا لا باس به من الانضباط، والاهتمام بالتجاوب في حل الواجبات المنزلية، إلا أن اللافت كان في ردود الافعال لدى بعض اولياء الامور، وكان في البدا يعالجها مدير المدرسة بنفسه ويتولى حلها، ولكنها زادت وتعددت بشكل كبير، مما اضطره إلى اطلاعي عليها واقناعي بترك اسبابها، لما كانت تواجهه ادارة المدرسة من احراجات بسببها، فطلبت منه الصبر وأنه لا يصح التغاضي عن مثل هذه الامور، فنتائجها في النهاية تصب في مصلحة الطلاب، لأن بعض الفوضى في الفصل تؤثر سلبا على كامل الطلاب، وهنا اقترحت على مدير المدرسة أن يتيح لي فرصة مقابلة هولاء الأولياء، وبالفعل اصبح المدير يستدعيني كلما حضر واحد منهم شاكيا، ومعظمهم يخرج بعد المناقشة والحوار مقتنعا وراضيا تمام الرضى)، وتحقق له بذلك كثيرا مما كان يؤمل من اصلاح، وشارك في اكساب خبرات جديدة، وفي نقل تجاربه للآخرين.

كان ذلك هو اسلوبه الاصيل، وهو ما يؤمن به تمام الايمان ويسير عليه، فكان معلما مخلصا هدفه الاساسي فائدة الطلاب ونفعهم، ولأجل ذلك تعامل مع جميع طلابه وكأنهم ابنائه، يصلح ويربي، ويعالج السلوكيات السيئة، ويزرع الاخلاق والمبادئ القويمة، قبل أن يعطي المعلومة الصحيحة، وإذا ما عاقب إنما يعاقب بحنان الابوة، دون حيف او مبالغة، وهذه مبادئ المعلم الناصح المصلح، وليس كما يسير عليه كثير من المعلمين(للأسف)، الذي ينتهج مقولة : ( افهم والا عساك ما فهمت، فراتبي استلمه كاملاً في آخر كل شهر) فهذه عبارة لا خير فيها، قال صلى الله عليه وسلم (من اخذ الاجر حوسب على العمل).

ويقول عن تجربته تلك، التي لم تدم الا عاما واحدا: (امضيت عاما دراسيا، استفدت منه الشيء الكثير، وخرجت بقناعات مفادها، ان التعليم في الريف والقرى يفوق التعليم في المدينة، سواء من حيث استيعاب الطالب، ثم في أخلاقهم (وهو المهم)، وفي تعاون الاسرة واهتمامها، مما ينعكس على أداء المعلم، وهو من الاسباب الرئيسة في انحدر مستوى التعليم مع مضي الوقت) عاد في عام ١٤٢٢هـ وللمرة الثالثة الى مدرسة العدوين الابتدائية، ووجدها كما هي لم تتغير، وكان يعتبرها بيته الاول ( وما الحب الا للحبيب الاولي) وفي هذه المرة كلف بالعمل وكيلاً للمدير، وهي مرحلة قد نضجت فيها تجربته وزادت خبراته، فكان نعم المعين والمساعد في هذا المركز الخطير، تناغما مع بعضهما في تبادل الادوار بكل شفافية، وبالذات وهما يعرفان بعضهما تمام المعرفة، لطول عشرتهما وصلة القرابة بينهما، حيث تزاملا من بداية دخولهما المدرسة الابتدائية، وعاشا زميلين في الدراسة والعمل، وربطت بينهما علاقة القرابة والمودة والجيرة، ويصف لنا زميله مدير المدرسة قائلا : ( الاستاذ حسن زميل الدراسة، الذي يتشرف اي شخص بالعمل تحت قيادته، لما يمتلكه من ديمقراطية في العمل، ودماثة في الأخلاق، ونكران للذات، وفقه الله وأمده بالصحة والعافية).

وتقديرا لخبراته ونظرته الثاقبة، تم اختياره من قبل مكتب الاشراف التربوي بالدائر، مع زميله الاستاذ حسن بن جابر السلماني، ليكونا عضوين في قسم التقويم الشامل بالمكتب، ضمن فريق شامل يقوم بزيارة كل المدارس، ومن خلالها يتم تقييم كل مدرسة على حدة من كل جوانبها، الطلاب والمعلمين والادارة والمبنى والوسيلة والبيئة، ويلخص هذه المهام في قوله ( تكون زيارة المدرسة لمدة اسبوع، يتم فيه تقييم المدرسة تقييما شاملا، للمبنى ومرافقه وخدماته والبيئة المحيطة به، اضافة إلى تقييم اداء المعلم داخل الصف، ثم تعاد الزيارة بعد فترة لمتابعة الملاحظات المدونة على المدرسة، وكانت تعالج بعض الملاحظات والسلبيات فورا، ومنها كمثال أخطار التمديدات الكهربائية، أو رداءة البيئة المحيطة، والبعض الآخر من الملاحظات ترفع بتقارير، ومنها ما يتعلق بتحسين اداء المعلم، كالتوصية بإلحاقه بدورات تعالج القصور لديه، وهكذا …) كانت لا شك اسلوبا تقويميا ناجحا بكل المقاييس، استمر عضوا في هذا القسم لأكثر من خمس سنوات.

ومضت به السنوات وتقدم في العمر، حتى وصل إلى السن النظامية للتقاعد، بعدما اتم ستين عاما في1/7/1435هـ، فترجل الفارس عن صهوة حصانه، وغادر ميدان العمل الرسمي حسب النظام، بعد خدمة استمرت ثمان وثلاثين سنة، كان له فيها بفضل الله وتوفيقه كثيرا من الايجابيات، ولا بد أنه شابها شيء من السلبيات كطبيعة البشر، فالكمال لله وحده سبحانه دون سواه، نسال الله أن يكتب له ثواب ما قدم، ويثقل به في موازين حسناته ، ويرفع به من درجاته، ويتجاوز له عن أي قصور أو خلل، ويصلح له ذريته، ويعصمه من الزلل، ويطيل في عمره على ما يحبه ويرضاه.

وكانت له طوال هذه الفترة من العمل الرسمي، مشاركات خارج النطاق التربوي، ومنها :

مشاركاته في اعمال التعداد السكاني، ابتداء مما نفذ منه لأول مرة في عام 1394هـ، وكان في ذلك الوقت طالبا ناجحا من الكفاءة المتوسطة، وكانت مشاركته حينها مع لجان التعداد في جهة قبيلة الدفرة (بردان وبقعة العرق واوباد)، وكان دليله حينها (كما يذكر) الشيخ يزيد بن جبران الدفري (حفظه الله)، وكانت بالنسبة له مشاركة وتجربة ناجحة، وبعدما يقارب عشرين سنة، شارك في عام 1413هـ مرة اخرى في التعداد السكاني، ولكن عمله في هذه المرة مراقبا، والعمل فيها يتطلب قيامه في التهيئة للجان العاملة، فيقوم مسبقا بمسح كامل المنطقة وترقيمها، ثم يقسمها بالتساوي على مجموعة العدادين، ويتابعهم ويشرف عليهم، ويدقق اعمالهم ويراجعها، حتى يتم تسليمها بعد ذلك مكتملة للمفتش العام.

وشارك ايضا في تجربة فريدة جديدة، عندما اختير عضوا في لجنة فرز الاصوات الانتخابية، للمجلس البلدي الاول، وكان مقر هذه اللجنة نيد الدارة، وشاركه فيها مجموعة من زملائه المعلمين، يذكر منهم الاستاذ احمد بن مصلح والاستاذ حسن بن مصلح، والاستاذ يحيى بن علي حسن العمري، مدير مكتب التعليم بمحافظة فيفاء اليوم.

وحدثت له هنا نكتة طريفة، لتطابق اسمه الثلاثي مع اسم زميله مدير المكتب، حيث أن سميه كان ضمن اللجنة العامة، المكلفة بالتهيئة للانتخابات، والقيام بعملية تسجيل الناخبين وتهيئة مقار الانتخابات، وسبق عملهم الانتخابات بما يقارب الشهر، واما هو فلم يعمل إلا في لجنة الفرز فقط ، وعند استلام (شيكات) الاستحقاقات من امانة جازان، سلمه الموظف المختص الشيك الخاص بزميله، ظنا منه أنه هو صاحب الشيك، دون أن يطبق الاسم مع البطاقة، فيقول ( لا حظت زيادة المبلغ عما استلمه زملائي، ولكني اوجدت لنفسي كثيرا من التبريرات بان هذا هو ما استحقه فعلا، ولكن بعد ثلاثة ايام اذا زميلي (يحيى) يتصل علي، يطالبني بإعادة شيكه المستحق، وهنا اتضح لي الخلل، وزالت غشواة التبريرات التي اقنعت نفسي بها، ولم يسعني الا التسليم بالواقع) .

بعد أن امضى عاما من التقاعد، مستمتعا بالحياة الجديدة الهادئة، التي امتلك فيها كثيرا من الحرية، والانفكاك من الارتباطات الملزمة، مع ما خالجه في البدا من شعور بالفراغ الكبير، بعد سنوات طويلة قضاها في العمل الرسمي الجاد، ولكن بعد هذه السنة الطويلة، جاءه عرض مغر لمعاودة الركض من جديد، الذي لم يتعود غيره، حيث عرض عليه العمل مديرا تنفيذيا لجمعيه البر الخيرية في فيفاء، وبعد تردد وتخوف قبل به، لعدة اسباب منها : (شعوره بالفراغ القاتل بعد التقاعد، ولكون هذا العمل يعينه على فعل الخير، ويهيئ له فرص عظيمة للاستطلاع على مجال جديد، وليمارس عملا مختلفا عن ما كان يزاوله)، وبالفعل فقد وجد فيه ضالته، وشعر براحة نفسية عظيمة، لكونه يخدم قطاعا تطوعيا جميلا.

وهذا العمل يختص بالجانب التنفيذي للجمعية، فهو الذي يقوم بتفعيل مهام الجمعية الحقيقية، ويعمل على ابراز مناشطها على الواقع)، وتكون سلطته مستمدة من مجلس الجمعية المنتخب، حيث يقوم هذا المجلس بتعيينه، ليكون هو المسؤول الفعلي عن تنفيذ سياسات المجلس، واهم ادواره تتلخص في : (التخطيط للأعمال التي يجب اداؤها، وابتكار الاساليب المثلى لتحقيقها، ووضع الهيكل التنظيم للإدارة، ومتابعة تأدية الاشخاص والاقسام اعمالهم حسب الاختصاص، على ضوء السياسة العامة للجمعية، ثم يقوم باعداد التقارير النهائية، التي يطلع عليها مجلس الادارة والجمعية العمومية وكافة المسؤولين، وكذلك المجتمع المستفيد، ليعرف الكل ما يتم عمله داخل الجمعية بكل شفافية، ومن مهامهم ايضا اعداد الميزانيات، وتوزيع بنودها وفقا برامج الجمعية، مع الاشراف التام على السجلات والدفاتر، وفي الرقابة على الايداع والصرف، وفي المشاركة على جلب الدعم والتبرعات، من خلال ابراز نشاطات الجمعية ومنجزاتها بكل وضوح وشفافية).

وفقه الله والعاملين معه فيما فيه المصلحة العامة، وفي الرفع من قيمة الاعمال التطوعية والخيرية.

حياته الاجتماعية :

متزوج من ابنة عمه الفاضلة المعلمة فاطمة بنت جبار حسن الخسافي، وهي تعمل في مجال التعليم، مديرة لمدرسة العدوين الابتدائية والمتوسطة للبنات، ولهما من الأبناء خمسة، على النحو التالي :

1ـ نبيلة جامعية ومتزوجة ولديها بنت.

2 – نبيل جامعي ومتزوج ولديه ابنان.

3ـ نسمه جامعيه ومتزوجة.

4.- نجلاء طالبة في الجامعة.

5ـ عبدالرحمن طالب بالمرحلة المتوسطة.

بارك الله فيهم ونفع بهم، وجعلهم امتدادا صالحا لوالديهم، وندعو الله له بالتوفيق والسداد، وأن يوفقه ويعينه ويمد في عمره على ما يحبه سبحانه ويرضاه، وأن يكتب له الاجر والمثوبة، وحسن الخاتمة لنا وله ولكل المسلمين.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

محبكم: عبدالله بن علي قاسم آل طارش الفيفي / ابو جمال

الرياض في 15/2/1439هـ