مدير تعليم صبيا يتفقد مدارس بيش

قام مدير التعليم بمحافظة صبيا الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس أمس, بجولة تفقدية لعدداً من المدارس التابعة لمكتب التعليم بمحافظة بيش للاطمئنان على سير العمل ومتابعة الانتظام الدراسي بها، وذلك في إطار جهود الإدارة لدعم المبادرات النوعية وتعزيز جهود الميدان التعليمي، وتحفيز القائمين عليها لتقديم أفضل ما يمكن وإحداث حراك تعليمي ينعكس إيجاباً على مستوى التحصيل الدراسي للطلبة .

وشملت الجولة مدرسة أنس بن مالك الابتدائية والمتوسطة ومجمع تحفيظ القرآن الكريم ببيش, ومدرسة الزبير بن العوام الابتدائية, تفقد خلالها مرافق المدارس من فصول دراسية ومختبرات ومصادر تعلم وقاعات الأنشطة, والتقى بالطلاب والمعلمين وقائدي المدارس واستمع إلى ملاحظاتهم ومرئياتهم .

كما تفقد الأحوس المبنى الجديد لمجمع مدارس بيش الثانوية، واطلع على التجهيزات الحديثة التي اشتمل عليها المبنى .

وأكد في ختام الجولة حرص الوزارة على الوقوف ميدانياً على الوضع في مدارس المحافظة وتسخير كل الإمكانيات للطلاب, معرباً عن شكره لمنسوبي التعليم بالمحافظة على الجهود المبذولة لخدمة الطلاب والعملية التعليمة بالمحافظة