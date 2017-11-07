الهيئة الملكية بالجبيل تطلق أنشطتها المسائية

أطلقت الهيئة الملكية بالجبيل ممثلة بإدارة الخدمات التعليمية خطتها لبرامج الأنشطة المسائية للعام الدراسي 1438 / 1439هـ ، التي انضم إليها مع انطلاقتها لهذا العام أكثر من 600 طالب من المرحلتين الابتدائية والمتوسطة .

وحرصت إدارة الخدمات التعليمية على تنوع البرامج المقدمة، حيث تشتمل الأنشطة المسائية على برامج كثيرة، منها برنامج “واعد” للإعداد القيادي، والخوارزمي الصغير، واللغة الانجليزية بالممارسة، ونجوم، والسباحة، وحروفي، والإلقاء والارتجال، ومهاري، والدفاع عن النفس، ومجتمعي في مدرستي .

ويعد برنامج “واعد” للإعداد القيادي من البرامج التربوية المهارية والتطبيقية، حيث يهدف إلى غرس وتنمية مهارات القيادة لدى الطلاب في المرحلة المتوسطة, وذلك من خلال برامج وأنشطة تحقق الهدف المرجو من البرنامج كما يقدم “برنامج الخوارزمي الصغير” دورات تعليمية تهدف إلى تزويد الطلاب بالمهارات الذهنية وحل مسائل الرياضيات المختلفة “العمليات الأربعة” من خلال تدريبهم على أسس وقواعد العداد الصيني (Abacus) .

ويقدم “برنامج اللغة الانجليزية بالممارسة” دورات تدريبية مع مدربين ذوي خبرة في هذا المجال بالتعاون مع معهد اللغة الانجليزية بكلية الجبيل الصناعية .

ويهدف “برنامج الإلقاء والارتجال” إلى بناء شخصية المتدرب وقدرته على إثراء لغته، وتعوده على النطق الصحيح من خلال الإلقاء، وحُسن الأداء ، وإبراز مخارج الحروف ، والنبرة الملائمة للمعنى .

وتعد هذه البرامج إحدى مشروعات إدارة الخدمات التعليمية التي بدأت قبل 12 عاماً, حيث تحظى باهتمامها، وتحرص على تطوير برامجها بما يوافق التطلعات الطموحة والهادفة إلى اكتشاف المواهب وصقل القدرات، وإيجاد بيئة تربوية مناسبة للتدريب والتطوير ، وتوفير المدربين ذوي الكفاءة العالية لها؛ لتصبح هذه البرامج مراكز تخصصيةً متنوعة تلبي حاجات ورغبات الطلاب المتدربين .

وتأتي “برامج الأنشطة المسائية” ضمن حرص الهيئة الملكية بالجبيل ممثلةً بإدارة الخدمات التعليمية لاستثمار أوقات الطلاب بتقديم برامج ودورات متنوعة تكشف مواهبهم وتصقل إبداعاتهم وترعى قدراتهم في محاضن تربوية تعليمية، كما تأتي هذه البرامج ضمن الأهداف الإستراتيجية للإدارة لهذا العام “تعزيز الشراكة الفاعلة في التنمية المجتمعية” ، وارتباط ذلك برؤية المملكة 2030 في تزويد المواطنين بالمعارف والمهارات اللازمة لموائمة احتياجات سوق العمل، وإيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء .