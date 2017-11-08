فعيل الحمله التعريفية لبرنامج التوعية الفكرية ( حصانه ) بقرية مجعر

ضمن الحملة التعريفية لبرنامج التوعية الفكرية (حصانة ) قدمت مدرسة مجعر الابتدائية يوم الثلاثاء الموافق 17/ 2 1439هـ

لقاء تعريفي بأهمية البرنامج وآليته وكان ذلك من تنفيذ منسقة البرنامج الأستاذة / نوال المدخلي ، و نوهت خلال اللقاء ان الهدف من ذلك تقديم برامج توعوية ووقائية تسهم في تحقيق الأمن الفكري ووضحت ذلك للطالبات ومايجب عليهن اتباعه لتحقيق بيئة تعليمية آمنة فكرياً واستعرضت كلمة الأمين العام لبرنامج حصانة طارق المطيري حيث اشار بكلمته إلى هدف البرنامج في البناء والإصلاح وقد تخلل اللقاء بعض العروض التثقيفية بالوعي الفكري وعروض مرئية لخطر الشائعات والتنويه على دور المملكة في محارب الفساد وتم توزيع بطاقات للطالبات عليها بعض العبارات الهادفة نحو وطن وفكر آمن

وتقدمت قائدة المدرسة الأستاذة / آمنة أشيب صميلي

باختيار منسقات صغيرات لبرنامج حصانة في الفصول وسلمتهم بطاقة المنسقة الصغيرة

ثم اتجهن بعد اللقاء إلى الركن الخاص بالبرنامج للاستفادة مما فيه عن التوعية الفكرية

وفي الختام شكرت القائدة القائمات على التفعيل لجهودهن المباركة