طقس المملكة اليوم

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم الأربعاء أن الفرصة لا تزال مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة تشمل الأجزاء الساحلية الجنوبية منها.

وأضافت الهيئة في تقريرها عن حالة الطقس أن السماء ستكون غائمة جزئياً يتخللها سحب رعدية ممطرة على شمال وشمال غرب المملكة في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى منطقتي حائل والجوف.

وأبانت أنه من المتوقع تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على الأجزاء الساحلية للمنطقة الشرقية.