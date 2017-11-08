ارتفاع في معدل البطالة وانخفاض توظيف الأجانب في المملكة خلال 2017م

هكشف تقرير صادر عن شركة “جدوى” للاستثمارات تطورات سوق العمل السعودي للربع الثاني لعام 2017؛ حيث بيّن أن معدل البطالة بين السعوديين شهد ارتفاعاً طفيفاً، مقابل انخفاض الوظائف الجديدة للأجانب.

وعزا التقرير وفقاً لـ”الحياة”، ارتفاع معدل البطالة وهبوط توظيف السعوديين خاصة الإناث، إلى التباطؤ العام الذي يشهده الاقتصاد المحلي، والذي تسبب في خلق عدة تحديات أمام سوق العمل، متوقعاً أن يؤدي قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة إلى رفع معدلات التوظيف، وخلق عديد من الوظائف الجديدة.

وأشار إلى أن سبب هبوط مسار توظيف الأجانب هو قيام أعداد كبيرة منهم بإرسال عائلاتهم إلى بلدانهم قبل فرض الرسوم على المرافقين، مبيناً أنه من المتوقع المزيد من التغييرات في أنماط توظيف السعوديين خلال السنوات المقبلة؛ نتيجة ارتفاع رسوم عائلات الوافدين، وبدء تطبيق ضريبة العمالة الوافدة مطلع العام المقبل.