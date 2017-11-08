“المرور” .. هذه 4 حالات تحجب فيها المخالفات المرورية #عاجل | فيفاء أون لاين
الأربعاء, 19 صفر 1439 هجريا, الموافق 8 نوفمبر 2017 ميلاديا

“المرور” .. هذه 4 حالات تحجب فيها المخالفات المرورية #عاجل

“المرور” .. هذه 4 حالات تحجب فيها المخالفات المرورية #عاجل
فيفاء أون لاين - متابعة

كشفت الإدارة العامة للمرور عن 4 حالات تحجب فيها المخالفات المرورية، وهي إذا كانت المخالفات: “التفحيط أو الصدم والهروب أو القيادة تحت تأثير المسكر أو استخدام المركبة في غير الغرض المرخص به”.

وجاء توضيح المرور عن طريق حسابه على “تويتر” خلال رده على سؤال مغرد، كشف أن لديه مخالفة ولم يتمكن من تسديدها حيث يظهر له أنها محجوبة، ليأتيه الرد بتوضيح أنواع المخالفات المحجوبة.

يذكر أن المخالفات المحجوبة لا تسدد عن طريق “سداد”، وإنما يجب تسديدها من خلال مراجعة إدارات المرور، ويترتب عليها عدم تنفيذ أو إنهاء عدد من الخدمات.

شاهد ايضا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*