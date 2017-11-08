هنا تفاصيل .. القبض على شخصين اعتديا على مقيم وسلبا أمواله

ألقت الجهات الأمنية بمحافظة جدة القبض على شخصين اعتديا على مقيم وسلبا أموالاً منه، بعد إيهامه بأنهما رجال أمن. تم إيقافهما بمركز الشرطة المختص لاستكمال إجراءات الضبط الجنائي، تمهيدًا لإحالتهما للنيابة العامة.

‏‫وصرح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي بأن الجهات الأمنية بمحافظة جدة تلقت بتاريخ 11 / ٢ /١439 بلاغ مقيم يدعي تعرضه للاعتداء بالضرب من قِبل شخصين واصطحابه بسيارتهما إلى مقر سكنهما بعد إيهامهما له أنهما رجال أمن ومن ثم سلباه مبالغ مالية .. تم تشكيل فريق عمل ذي كفاءة لمتابعة الجانيين والبحث عنهما والقبض عليهما.

وقال: أسفرت نتائجه ولله الحمد عن تمكن الدوريات السرية بدوريات أمن محافظة جدة من ضبط خمسة أشخاص، وبسماع أقوالهم أقر أحدهم بارتكاب الحادثة بمشاركة أحد المقبوض عليهم، بعد التخطيط المسبق لذلك.

وأكدت شرطة منطقة مكة المكرمة أنها، وإذ تعلن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.