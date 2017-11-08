اليمن : مصرع انقلابيين بينهم قيادات شمالي صعدة

قتل 16 عنصراً من الانقلابيين، بينهم 7 قيادات ميدانية وقناصين، وأصيب العشرات خلال معارك وقصف مدفعي للجيش اليمني تركز في جبهة ثأر صلة بالبقع شمالي محافظة صعدة.

وأكد مصدر عسكري لموقع “سبتمبر نت”، أن مواجهات عنيفة بين الجيش الوطني والميليشيا الإنقلابية اندلعت إثر هجوم شنته الميليشيات الإنقلابية على مواقع الجيش الوطني في منطقة خليقة شرق العطفين بجبهة ثأر صلة.

وقال المصدر إن قوات الجيش الوطني تمكنوا من صد الهجوم الذي شنته الميليشيا، بعد أن ألحقوا بها 13 قتيلاً بينهم أربعة قياديين، وأكثر من 30 جريحاً”.

إلى ذلك لقي 3 من قناصي الانقلابيين مصرعهم في قصف مدفعي استهدف مواقع الميليشيا في جبهات ثأر صلة بمحور البقع أمس الثلاثاء.

وأكد مصدر عسكري أن قصف قوات الجيش الوطني تركز في منطقة العطفين بثأر صلة، ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى بينهم 3 قناصين.

في غضون ذلك استهدفت مقاتلات التحالف العربي بسلسلة غارات تعزيزات عسكرية للميليشيا كانت مخزنة في منطقة ثار صلة والتباب الصخرية الاستراتجي الواقعة شمال صعدة، إضافة إلى غارات استهدفت قاعدة الدليمي في صنعاء.