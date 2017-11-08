وظائف شاغرة في جامعة الملك فهد | فيفاء أون لاين
الأربعاء, 19 صفر 1439 هجريا, الموافق 8 نوفمبر 2017 ميلاديا

وظائف شاغرة في جامعة الملك فهد

وظائف شاغرة في جامعة الملك فهد
فيفاء أون لاين - متابعة

أعلنت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عن حاجتها لتوظيف أعضاء هيئة تدريس وباحثين سعوديين من حملة الدكتوراه (رتبة الأستاذ والأستاذ المشارك والأستاذ المساعد)  ودرجة الماجستير (رتبة محاضر)  ودرجة البكالوريوس (رتبة معيد) للعمل بأقسامها المختلفة وكلية المجتمع بالدمام  وذلك وفقاً للتخصصات والشروط الموضحة بالجدول أدناه.

ولتقديم طلب التوظيف عن طريق موقع الجامعة الإلكتروني (https://jobs.kfupm.edu.sa) مع إرفاق صورة بطاقة الأحوال المدنية والسيرة الذاتية وصور المؤهلات العلمية والخبرة العملية والتوصيات العلمية وذلك خلال شهر تاريخه.

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