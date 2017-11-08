آبل تنشر نصائح لتجنب احتراق شاشة “آي فون إكس”

يعتبر هاتف آي فون إكس أولى هواتف أبل بشاشة “أوليد” التي تتميز عن شاشات “إل سي دي” من حيث السطوع العالي والسواد المتقن، لكن لكل شاشة مميزات وعيوب، وما يؤخذ على شاشات “أوليد” احتمال احتراقها، بمعنى إذا ترك المستخدم الصورة على الشاشة لفترة طويلة، تتعرض مصابيح “ليد” للاحتراق.

وأصدرت شركة أبل ملفاً نشرته على موقعها يوم الجمعة الماضي تشرح فيه كيفية تجنب احتراق شاشة “آي فون إكس”.

وكتبت في البيان: إذا نظرت إلى شاشة أوليد من الزاوية ستلاحظ تغيراً طفيفاً في اللون، هذا صفة من صفات شاشات أوليد وأمر طبيعي، مع الاستخدام المكثف على المدى الطويل، ستعرض شاشات أوليد تغيرات بصرية طفيفة أو ما يسمى بديمومة الصور في حالة الشاشات المسطحة أو بالاحتراق الداخلي، حيث تظهر بقايا خافتة للصورة حتى بعد ظهور صورة جديدة على الشاشة.

وأوضحت أبل أن هذا الاحتراق الداخلي يمكن أن يحدث في حالات الاستخدام المكثف عن عرض صورة ذات تباين عالي بشكل متواصل لفترة طويلة جداً من الوقت.

ولتجنب هذا الاحتراق الداخلي في هواتف آي فون إكس، تنصح أبل عند استخدام آي فون إكس حال تفعيل السطوع التلقائي، بضبط وظيفة إغلاق الشاشة تلقائياً، ليتم إغلاق الشاشة بسرعة جداً عندما يتوقف المستخدم عن استخدام الهاتف. كما تنصح الشركة بتجنب عرض الصورة ذاتها لفترة طويلة من الوقت مع تفعيل السطوع التلقائي للشاشة.

يُذكر أن مستخدمي هواتف غوغل الجديدة “بيكسل 2” اشتكوا من احتراق الشاشة من نوع “POLED”، حيث يظهر النصف الأسفل لشاشة الهاتف متحولاً إلى اللون الرمادي وكأنها معطوبة، كما اشتكى البعض من شاشات أوليد التي تميل للإصابة بالاحتراق، وذلك لوجود عيوب بمصابيحها “ليد” المستخدمة في تشكيل الصورة، حيث عرض نفس العناصر على الشاشة لفترات طويلة يؤدي إلى احتراق مصابيح الإنارة.