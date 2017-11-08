خلاف ينتهي بوفاة مواطن بطلقات نارية

توفي مواطن، مساء أمس الثلاثاء، بطلقات نارية إثر خلافات نشبت مع مواطن آخر تطورت إلى عراك واستخدام الأسلحة النارية، ليفارق الحياة قبل نقله للمستشفى.

وأوضح الناطق الإعلامي للشرطة بالمنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي أنه عند الساعة الثامنة من مساء أمس الثلاثاء، تبلغت شرطة محافظة حفرالباطن من المستشفى عن إسعاف مواطن ثلاثيني إثر تعرّضه لعدة طلقات نارية أدت إلى وفاته.

‎وأضاف أن المختصين بالشرطة باشروا إجراءات الضبط الجنائي للجريمة، مضيفاً أن الجاني وهو مواطن ثلاثيني على معرفة بالمجني عليه قام بتسليم نفسه مقراً بإطلاق النار عليه إثر خلاف نشب فيما بينهما.

‎وأشار الرقيطي إلى أنه تم إيقاف المتهم واستكمال إجراءات جمع الاستدلال اللازمة للحادثة تمهيداً لإحالة المتهم وأوراق القضية لفرع النيابة العامة بالمحافظة.