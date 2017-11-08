مجدداً .. هزة أرضية متدرجة توقظ أهالي النماص | فيفاء أون لاين
الأربعاء, 19 صفر 1439 هجريا, الموافق 8 نوفمبر 2017 ميلاديا

مجدداً .. هزة أرضية متدرجة توقظ أهالي النماص

مجدداً .. هزة أرضية متدرجة توقظ أهالي النماص
فيفاء أون لاين - متابعة

سُمِع دوي صوت قوي واهتزاز متدرج لمدة خمس ثوانٍ في محافظة النماص في تمام الساعة الرابعة وخمس وأربعين دقيقة من صباح اليوم الأربعاء وفقاً لما أوردتهُ صحيفة “المواطن”

وكانت محافظة النماص قد شهدت خلال الأيام الماضية هزات أرضية لم تسبب أي أضرار.

شاهد ايضا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*