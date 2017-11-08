مجدداً .. هزة أرضية متدرجة توقظ أهالي النماص

سُمِع دوي صوت قوي واهتزاز متدرج لمدة خمس ثوانٍ في محافظة النماص في تمام الساعة الرابعة وخمس وأربعين دقيقة من صباح اليوم الأربعاء وفقاً لما أوردتهُ صحيفة “المواطن”

وكانت محافظة النماص قد شهدت خلال الأيام الماضية هزات أرضية لم تسبب أي أضرار.