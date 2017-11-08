تعليم جازان يدرّب أكثر من 150 طالبا على ” الأمن والسلامة في المختبر المدرسي “

انطلقت أمس فعاليات الدورة التدريبية التي تنظمها الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان بعنوان ” الأمن والسلامة في المختبر المدرسي ” وذلك بمقر مدرسة الحبجية المتوسطة التابعة لمكتب التعليم بأحد المسارحة والحرث .

وتهدف الدورة التي تستمر لمدة ثلاثة أيام لتنمية الوعي لدي أكثر150 طالباً باحتياطات الأمن والسلامة، مُنذ دخولهم إلى المختبر المدرسي، وحتى خروجهم منه، حيث يجب أن يدركوا خطورة المواد المُستخدمة في التجارب العملية، ومن ثم الحذر والحرص الشديد، في التعامل معها.

وتتضمن الدورة العديد من ورش العمل النظرية والعملية حول مفهوم الأمن والسلامة والتعريف بالمواد الخطرة داخل المختبر المدرسي وكيفية التعامل معها , إضافة لتوزيع البرشوارت التوعوية على الطلاب تحوي مجموعة إجراءات وقواعد ومتطلبات تكون بمثابة وقاية لهم وتوفير بيئة أمنه قدر الإمكان .