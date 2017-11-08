حارب نزلات البرد بـهذه الأطعمة

صل الشتاء بدأ يعلن عن نفسه من خلال الانخفاض التدريجي في درجات حرارة الجو، مما يشير إلى أننا سنبدأ في مواجهة أدوار الانفلونزا التي قد تهاجمنا بشدة. وفي بعض الأحيان تعجز أجسامنا عن المقاومة، فنضطر للاعتماد على الأدوية لمواجهة نزلات البرد الشديدة.

إلا أنه يمكننا أن نعطي دفعة لأجهزة المناعة لدينا، كي نتمكن من مواجهة أمراض الشتاء، وذلك عن طريق التركيز على بعض الأطعمة والمشروبات، وذلك على ذمة موقع “بولد سكاي” المعني بالشؤون الصحية.

فالأطعمة والمشروبات التالية هي بمثابة “مقويات لمناعة الجسم”.. فلتجربها ولن تخسر شيئاً، بل سنضمن لك أنها ستعود بالنفع الكبير على صحتك:

1- حساء الدجاج

هو واحد من أقدم العلاجات التي توصف لعلاج نزلات البرد، لذا يوصي به الأطباء، وبحسب الدراسات فإن حساء الدجاج يحتوي على عناصر غذائية تساهم في علاج الالتهابات التي تصيب الجهاز التنفسي العلوي، لذا فهو يقضي على نزلات البرد بطريقة سريعة وفعالة. ويُفضل إضافة بعض من عصير الليمون إلى الحساء للاستفادة بفيتامين “C” المقاوم للأنفلونزا.

2- شاي الزنجبيل

يتميز شاي الزنجبيل بخصائصه المضادة للالتهابات القادرة على تقوية جهاز المناعة بالجسم ومحاربة نزلات البرد.

3- الكركم

هو من أنواع التوابل المفيدة جداً، حيث يحتوي على مركب مضاد للالتهاب يسمى “كركيومين”، وهو يساعد في تنشيط الخلايا عن تقوية مناعة الجسم. فالكركم يعتبر من أفضل العناصر الغذائية المقاومة للأنفلونزا.

4- البرتقال

البرتقال غني بفيتامين “C” الذي يساعد في الوقاية من نزلات البرد.

5- الماء

إذا كنت تعاني من الأنفلونزا، فعليك بشرب الكثير من الماء، حيث أن الماء يساعد في التخلص من الإفرازات المخاطية الضارة المصاحبة لنزلات البرد.

6- الزبادي

هو من الأطعمة التي تساعد في محاربة نزلات البرد بفعالية كبيرة، بل إنه يساعد في الوقاية من الإصابة بالمرض من الأساس.

7- التوت البري

هو من الفواكه الغنية بمضادات الأكسدة التي تعالج وتقي من نزلات البرد والسعال. ويقلل التوت البري نسبة تعرضك للإصابة بنزلات البرد بحوالي 33%. فهو بالفعل من أفضل الأغذية المقوية للمناعة والمحاربة لأدوار البرد.

8- الطماطم

الطماطم غنية بفيتامين “C”، لذا فهي من الأطعمة المحاربة للأنفلونزا. فثمرة الطماطم متوسطة الحجم تحتوي على 16 ملغم من فيتامين “C”، الكافي لإعطاء دفعة قوية لجهاز المناعة بجسمك.

9- الشوكولاته الداكنة

الشوكولاتة الداكنة غنية بمركز الـ”ثيوبرومين” المضاد للأكسدة الذي يساعد في القضاء على السعال. كما أثبتت الدراسات قدرته على كبح السعال عند الأشخاص المصابين بالالتهاب الشعبي.

10- الفليفلة الحمراء

هي أيضاً من الأغذية الغنية بفيتامين “C”، لذا من العناصر المقاومة لنزلات البرد. وقد أثبتت الدراسات أن استهلاك 200 ملغم من الفليفلة الحمراء يقلل نسبة إصابتك بنزلات البرد بحوالي 50%.