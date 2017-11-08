بمتابعة مدير تعليم صبيا الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس وبحضور وكيل محافظ صبيا الدكتور سلطان بن عجمي تواصلت فعاليات برنامج التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء المؤسسي باستخدام بطاقة الأداء المتوازن BSC والتي ينفذها الدكتور إبراهيم المنسي وقد تناول الدكتور المنسي الحديث عن أداة قصور الإدارة الاستراتيجية وكذلك مستوى الإدارة الاستراتيجية، ثم تحدث عن كيفية التحليل البيئي الاستراتيجي وعن إعداد وتحليل سوات وإعداد وتطوير الرؤية وكذلك إعداد وتطوير الرسالة والقيم المؤسسية وتطوير الثقافة التنظيمية للمؤسسات .

كما أشار المدرب إلى كيفية إعداد وتطوير الأهداف الاستراتيجيةوالأهداف التشغيلية، موضحاً أنواع البدائل الاستراتيجية، وتعريف بطاقة الأداء المتوازن، متناولاً لمحاور بطاقة الأداء المتوازن ونموذج هارفر .

الجدير بالذكر أن هذا البرنامج والذي قد انطلقت فعالياته يوم الأحد الماضي ويستمر لمدة خمسة أيام يهدف إلى تعريف وتمكين المتدربين والمتدربات لمهارات التخطيط الاستراتيجي ويستفيد منها مايزيد عن 95 من قيادات الإدارة من البنين والبنات .