المكتبة العامة بجدة تقيم يوم توعوي بمناسبة اليوم العالمي لصحة الفم والاسنان

تزامنا مع اليوم العالمي لصحة الفم والأسنان أقامت المكتبة العامة بجدة التابعة لوزارة الثقافة والاعلام يوم توعوي لصحة الفم والاسنان لمنسوبي وطلاب مدرسة سلمان الفارسي الابتدائية بحضور مدير المكتبة العامة بجدة أ. أحمد الثقفي و منسق المجمع الطبي أغراس الدكتور احمد حجازي والدكتور بسام عبدالتواب وذلك يوم الخميس الاربعاء ١٩ /٢/ ١٤٣٩هـ وذلك على مسرح المكتبة العامة بتنسيق رائد النشاط أ. عماد مديفر ، والمنسق من المكتبة علي عريشي وعبدالرحمن درار. علي ال الشيخ ومحمد السنيور وحاتم السيف وبإشراف أ. أحمد سلطان. وأ. ثامر الغامدي وأ. سعيد الطفيلي . وأ. فيصل القرني ، وأ. على الخيري و أ. على الغامدي و.أ عبدالمجيد صرخي. حيث تم القاء محاضرة لطلاب المدرسة والزوار وتم اقامة مسابقة ثقافية لحظية وتم اهداء المتسابقين تخفيضات تصل ٧٠٪؜ عند مراجعة مجمع طبي أغراس ضمن الشراكة المجتمعية مع المكتبة العامة بجدة

الجدير بالذكر يتم التوعية باليوم العالمي لصحة الفم والاسنان سنويا في كل عام في يوم 20 مارس، ويتم إطلاق هذا اليوم كل عام و يهدف لزيادة الوعي العالمي بالقضايا المتعلقة بالصحة الفموية وأهمية نظافة الفم حتى تتمكن الحكومات والجمعيات الصحية وعامة الناس من العمل معا لتحقيق الهدف المنشود من هذا اليوم وهو أن يكون الفم صحي وخالي من الأمراض وأن يتمتع الفرد بحياة سعيدة.90% سكان العالم يعانون من أمراض الفم في حياتهم، وكثير من الناس يهملون هذه الأمراض . وينظم الاتحاد العالمي لطب الأسنان في هذا اليوم عده حملات من قبل الاتحاد العالمي للأسنان في جميع أنحاء العالم أنشطة في أكثر من 130 بلدا.