الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله

و بعد :

فلا نقول إلا ما يرضي ربنا

ببالغ الحزن و عظيم الأسى

تلقينا فجر الثلاثاء ١٨ صفر

نعي العم الكبير

و الشيخ القدير

العم :

( أسعد بن يزيد المدري )

غفر الله له و جعل مثواه جنة الخلد .. آمين

إنني إذا تحدثت عنه فإنني أمام تاريخ

و تراث ،

و حكمة و دهاء و عقل ،

و طول خبرة و سجال مع الحياة ،

يزيّن ذلك كلَّه دينٌ و حرصٌ

على الجمعة و الجماعة

و صحبة للمصحف و حسنُ خلق

و هدوءٌ جليل أخّاذ .

لم أكن و الله أملّ من حديثه

و سرده للقصص و الأحداث

و استشهاده بكلام السابقين ،

و انتقائه العبارات القديمة

التي تقيم شعر الرأس من قوتها

و جزالتها

و عمقِـها الضارب في أعماق الماضي.

متكئاً بجسدٍ أتعبته السُّنون

و هدّته الأيام .

كان لمكان وجوده في الجامع خصوصا يوم الجمعة جاذبية من نوع آخر.

حين يتلو آيات الله مرتديا نظاراته المهيبة

منحنيا على مصحفه الكبير يأخذك إلى عالم فريد من التأمل و الأمل.

لم يكن يتنازل عن شيء من الرواتب و السنن

رغم انتظارنا له للسلام عليه

و تقبيل جبينه و يده .

أتذكر حين نحاول و نحن صغار الإفلات من يده العظيمة بعد المصافحة فلا يمكّننا من ذلك حتى يسألنا عن أبينا و حالنا و عن أهلنا

و يهمس في آذاننا بشيء من المزاح

دون تكلف .

لقد بكاه من لم أكن أتوقع أن يبكيه

و نعاه من لم يكن في الحسبان أن ينعاه.

لم يكن يخوض في أعراض الناس

او يشكو الناس للناس .

تمتع رحمه الله بذاكرة متميزة

إلى أن أسلم روحه ،

فكنت عامداً أصافحه و أنتظر رده

لأطمئن هل عرفني أو لا

فإذ به يسألني عن والدي و أولادي

و أهلي

و إذا سألته عن حاله أخبرك بأنه على خير حال و أحسن حالة و لا يمكنك أن تسمع منه أيّ شكوى أو اعتراض

أو سخط أو امتعاض .

كلماتي هذه ليست مقالا مرتبا

إنما عبارت جرت سخاءً

و فاضت وفاءً

دون تنقيح أو تمحيص .

فبِـاسْم و الدي ( أسعد بن مفرح )

حفظه الله و رعاه

و بِـاسم إخوتي جميعهم وفقهم الله

و باسمي أنا و أبنائي:

نتقدم بأحرّ التعازي و أصدق المواساة

و أخلص الدعوات

في فقيد العائلة و عميدها

غفر الله له و أحسن مثواه و جعل منزله في درجات الجنان

و أخلف على ذويه الخير و الصبر و الاحتساب

فأحسن الله عزاءنا و عزاء

أولاده و أزواجه و أولاد أخيه

و كل قريب،

أو صهر أو نسيب،

جبر مصابهم و مصابنا جميعاً.

و ألهمهم و إيانا الرضى و الإيمان

و الصبر و السلوان.

(إنا لله و إنا إليه راجعون)

كتبها / عبدالله بن أسعد الفيفي

19 صفر 1439 هـ