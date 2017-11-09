الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله
و بعد :
فلا نقول إلا ما يرضي ربنا
ببالغ الحزن و عظيم الأسى
تلقينا فجر الثلاثاء ١٨ صفر
نعي العم الكبير
و الشيخ القدير
العم :
( أسعد بن يزيد المدري )
غفر الله له و جعل مثواه جنة الخلد .. آمين
إنني إذا تحدثت عنه فإنني أمام تاريخ
و تراث ،
و حكمة و دهاء و عقل ،
و طول خبرة و سجال مع الحياة ،
يزيّن ذلك كلَّه دينٌ و حرصٌ
على الجمعة و الجماعة
و صحبة للمصحف و حسنُ خلق
و هدوءٌ جليل أخّاذ .
لم أكن و الله أملّ من حديثه
و سرده للقصص و الأحداث
و استشهاده بكلام السابقين ،
و انتقائه العبارات القديمة
التي تقيم شعر الرأس من قوتها
و جزالتها
و عمقِـها الضارب في أعماق الماضي.
متكئاً بجسدٍ أتعبته السُّنون
و هدّته الأيام .
كان لمكان وجوده في الجامع خصوصا يوم الجمعة جاذبية من نوع آخر.
حين يتلو آيات الله مرتديا نظاراته المهيبة
منحنيا على مصحفه الكبير يأخذك إلى عالم فريد من التأمل و الأمل.
لم يكن يتنازل عن شيء من الرواتب و السنن
رغم انتظارنا له للسلام عليه
و تقبيل جبينه و يده .
أتذكر حين نحاول و نحن صغار الإفلات من يده العظيمة بعد المصافحة فلا يمكّننا من ذلك حتى يسألنا عن أبينا و حالنا و عن أهلنا
و يهمس في آذاننا بشيء من المزاح
دون تكلف .
لقد بكاه من لم أكن أتوقع أن يبكيه
و نعاه من لم يكن في الحسبان أن ينعاه.
لم يكن يخوض في أعراض الناس
او يشكو الناس للناس .
تمتع رحمه الله بذاكرة متميزة
إلى أن أسلم روحه ،
فكنت عامداً أصافحه و أنتظر رده
لأطمئن هل عرفني أو لا
فإذ به يسألني عن والدي و أولادي
و أهلي
و إذا سألته عن حاله أخبرك بأنه على خير حال و أحسن حالة و لا يمكنك أن تسمع منه أيّ شكوى أو اعتراض
أو سخط أو امتعاض .
كلماتي هذه ليست مقالا مرتبا
إنما عبارت جرت سخاءً
و فاضت وفاءً
دون تنقيح أو تمحيص .
فبِـاسْم و الدي ( أسعد بن مفرح )
حفظه الله و رعاه
و بِـاسم إخوتي جميعهم وفقهم الله
و باسمي أنا و أبنائي:
نتقدم بأحرّ التعازي و أصدق المواساة
و أخلص الدعوات
في فقيد العائلة و عميدها
غفر الله له و أحسن مثواه و جعل منزله في درجات الجنان
و أخلف على ذويه الخير و الصبر و الاحتساب
فأحسن الله عزاءنا و عزاء
أولاده و أزواجه و أولاد أخيه
و كل قريب،
أو صهر أو نسيب،
جبر مصابهم و مصابنا جميعاً.
و ألهمهم و إيانا الرضى و الإيمان
و الصبر و السلوان.
(إنا لله و إنا إليه راجعون)
كتبها / عبدالله بن أسعد الفيفي
19 صفر 1439 هـ
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