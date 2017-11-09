المراكز الصحية بالقطاع الشرقي تعقد اجتماعا لتطوير الخدمات | فيفاء أون لاين
الخميس, 20 صفر 1439 هجريا, الموافق 9 نوفمبر 2017 ميلاديا

المراكز الصحية بالقطاع الشرقي تعقد اجتماعا لتطوير الخدمات

المراكز الصحية بالقطاع الشرقي تعقد اجتماعا لتطوير الخدمات
فيفاء أون لاين - يحيى سليمان الفيفي

عقد مدير شؤون المراكز الصحية بالقطاع الشرقي ( فيفاء) الأستاذ / محمد يحي علي الفيفي أمس الأربعاء
اجتماعا مع مدراء مراكز القطاع ومشرفي أقسام إدارة القطاع
وقد تناول الاجتماع عددا من الأمور الإدارية والفنية والتي تصب في تطوير الخدمة المقدمة للمرضى ولمراجعي مراكز القطاع وقد حث الجميع للعمل بروح الفريق الواحد وتقديم الخدمة المطلوبة للمراجعين والعمل على تنفيذ البرامج المعدة من قبل الوزاره بكل دقه والاسهام في تطوير الخدمات المقدمة لمراجعي المراكز حسب السياسات والاجراءات ووفق معايير الجودة النوعيه العالية .

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