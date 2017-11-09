مجمع مدارس الجانبة للبنات التابع لمحافظة الدائر بدون قائدة و عجز في المعلمات

يعاني مجمع مدارس الجانبة للبنات ( أبتدائي – متوسط -ثانوي )التابع لمحافظة الدائر من عجز في المعلمات حيث أنه للشهر الثاني في العام الدراسي الحالي 1439 لم يتم البدء في بعض المناهج الدراسية لوجود عجز واضح وكذلك عدم وجود قائدة للمجمع وكذلك وكيلة ولا أداريات أو حتى مرشدة طلابية مما وضع المجمع في حالة مزرية وأصبح المجمع يغطى من قبل المعلمات الحاليات بأمكانات متواضعة لكون المعلمات الموجودات حالياً لا يستطعن تغطية النقص فرغم أن المجمع يضم جميع المراحل (أبتدائي – متوسط – ثانوي ) وكذلك روضة ويخدم مركز الجانبة ومايحويه من قرى وهجر تقدر بإكثر من 30 قرية وهجرة وعدد سكانها أكثر من1191 نسمة وقد وصلت شكاوي المواطنين الى مدير تعليم صبياء أكثر من مرة لإيجاد حلول ولكن كأن شياً لم يكن فهناك وعود من قبل تعليم صبيا بإيفاد مشرفات للتأكد من سير عملية التعليم بالمجمع وتلافي السلبيات وأيجاد حلول عاجلة ولكن لازال الوضع على ماهو عليه وهناك مناشدة من الأهالي والمواطنين لمدير تعليم صبياء بالتدخل العاجل لحل هذه الإشكاليات