انقطاع الطريق العام في فيفاء و البلديه لم تتجاوب مع نداء وشكاوي المواطنين منذو اسبوعين

تسبب انقطاع الطريق العام بجوار مستشفى فيفاء الذي تسبب فيه احد المقاولين مما نتج عنه ازاله للزفلت ووقوع حفريات تعيق مرور السيارات الصغيره من المرور بطريق الذي يربط طريق العبسيه .

وناشد المواطنين رئيس بلدية فيفاء بسرعة توجيه قسم الصيانه بسرعة التحرك وإصلاح الموقغ بعد تعطل النقل المدرسي لبعض الطلاب واصحاب السيارات الصغيره والى تاريخ تحرير الخبر البلديه لا تتجاوب مع شكاوي المواطنين والطلاب.