انقطاع الطريق العام في فيفاء و البلديه لم تتجاوب مع نداء وشكاوي المواطنين منذو اسبوعين | فيفاء أون لاين
الخميس, 20 صفر 1439 هجريا, الموافق 9 نوفمبر 2017 ميلاديا

انقطاع الطريق العام في فيفاء و البلديه لم تتجاوب مع نداء وشكاوي المواطنين منذو اسبوعين

انقطاع الطريق العام في فيفاء و البلديه لم تتجاوب مع نداء وشكاوي المواطنين منذو اسبوعين
موسى الفيفي ـ فيفاء
تسبب انقطاع الطريق العام بجوار مستشفى فيفاء  الذي تسبب فيه احد  المقاولين مما نتج عنه ازاله للزفلت  ووقوع حفريات تعيق مرور السيارات الصغيره من المرور بطريق الذي يربط طريق  العبسيه  .
وناشد المواطنين  رئيس بلدية فيفاء  بسرعة توجيه قسم الصيانه بسرعة التحرك وإصلاح الموقغ  بعد تعطل النقل المدرسي لبعض الطلاب واصحاب السيارات الصغيره  والى تاريخ تحرير الخبر البلديه لا تتجاوب مع شكاوي المواطنين والطلاب.

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التعليقات (٢) اضف تعليق

  1. ٢
    زائر

    نناشد هيئة الفساد زيارة بلدية فيفاء وتحقيق في جميع المشاريع .
    للأسف البلديه متهاونه

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  2. ١
    أبو علي الفيفاوي

    نتمنى من بلدية فيفاء سرعة اصلاح وسفلتت الطريق كونه يخدم فئة كبيرة من المواطنين والمراجعين لمستشفى فيفاء.

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