أبناء المثيبي يقدمون الشكر والتقدير لكل من واساهم في وفاة والدهم 

تلقت ” فيفاء أون لاين ” رسالة من أبناء المغفور له بإذن الله محمد جبران المثيبي الفيفي الذي وفاه الأجل قبل أيام قدموا فيها الشكر والتقدير لكل من واساهم في مصابهم الجلل وكذلك يطلبون فيها إبراء ذمة والدهم رحمه الله .

جاء فيها :

بسم الله الرحمن الرحيم

فإننا نتقدم بجزيل الشكر ووافر الامتنان إلى كل من قَدَّمَ لنا العزاء وواسانا في مصابنا في فقيدنا والدنا – المرحوم بإذن الله تعالى محمد جبران الفيفي الذي وافاه الأجل قبل أيام .

إذ نسأل الله له ولأموات المسلمين الرحمة والمغفرة إنه وليُّ ذلك والقادر عليه وإنا لله وإنا إليه راجعون

وشكرنا لكل من واسانا بالتعزية سواء بالحضور أو هاتفيا أو عبر رسائل الجوال والوات ساب أو عبر صحيفة فيفاء أون لاين .

وكذلك نطلب ممن كانت له حقوق مالية أو مطالبات على والدنا سرعة الاتصال لإبراء ذمة المرحوم , كما نرجو ممن كان له حق ولا يرغب في الاتصال أو المطالبة بأن يسامح المغفور له ويدعو له بالرحمة .

سائلين رب العرش العظيم أن يتغمد والدنا بواسع رحمته وأن يدخله فسيح جناته.

وإنا لله وإنا إليه راجعون والحمد لله على قضائه وقدرة.

وللتواصل مع أبناء المرحوم :

حسن الفيفي

‭0557610545