تعليم صبيا يختتم برنامج التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء المتميز BSC

بحضور ورعاية سعادة وكيل محافظ صبيا الدكتور سلطان بن عجمي بن منيخر والمساعد للشؤون المدرسية الأستاذ ربيع بن مهدي عطيه اختتم بعد ظهر اليوم برنامج التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء المتميز BSC الذي نفذه الدكتور إبراهيم المنسي .

حيث انطلق البرنامج والذي نظمه قسم التدريب التربوي بالتعاون مع قسم الأمانة بإدارة التعليم في يوم الأحد الماضي وأستمر لمدة خمسة أيام بواقع 20 ساعة تدريبية وأستدف من خلاله أكثر من 95 من قيادات الإدارة من البنين والبنات وذلك بحضور الدكتور سلطان بن عجمي وكيل محافظ صبيا وسعادة مدير التعليم الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس .

وقد تناول البرنامج التدريبي والذي تم عقده بمركز تدريب القيادات بالإدارة بعضاً من تعريفات الإدارة والتخطيط الاستراتيجي وأداة قصور الإدارة الاستراتيجية ومستوى الإدارة الاستراتيجية وكيفية التحليل البيئي الاستراتيجي كما تناول البرنامج كافة محاور التخطيط وإدارة الأداء المؤسسي، وقد تحدث المدرب من خلال تلك المحاور عن مقدمة ومفاهيم التخطيط الاستراتيجي وعملية وخطوات التخطيط الاستراتيجي ومفهوم بطاقة الأداء المتوازن وترجمة المواضيع الاستراتيجية للمنظمة وأهدافها وفوائد بطاقة الأداء المتوازن ومهارات تطبيق بطاقة الأداء المتوازن ومساعدة المشاركين في إدارة بطاقة الأداء المتوازن لجهات عملهم من خلال استعراض أمثلة واقعية .

وفي نهاية البرنامج تحدث المساعد للشؤون المدرسية الأستاذ ربيع بن مهدي عطية مقدماً شكره الجزيل للمدرب إبراهيم المنسي على جهوده المبذولة خلال هذا البرنامج المتميز مشيراً إلى ثقته التامة بأن جميع المشاركين والمشاركات قد خرجوا بجملة من الفوائد التي ستكون معينه لهم بإذن الله خلال أداء أعمالهم, كما قدم المساعد للشؤون المدرسية شكره للمنظمين من قسم التدريب والابتعاث والأمانة مقدراً لهم حرصهم على نمو التطوير المهني لقيادات الإدارة وذلك من خلال استهدافهم بمثل هذه البرامج النوعية , مقدماً شكره للمشاركين في الدورة وذلك نظير حضورهم وتفاعلهم طيلة أيام البرنامج الذي استمر لمدة خمسة أيام .

بعد ذلك قام كل من وكيل محافظ صبيا والمساعد للشؤون المدرسية والمدرب بتوزيع الشهادات على المشاركين في البرنامج .