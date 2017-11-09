مدرسة الحسينية الثانوية تعقد الجمعية العمومية

عقدت في مدرسة الحسينية المتوسطة والثانوية الجمعية العمومية الأولى للأباء للعام الحالي١٤٣٨-١٤٣٩ وذلك بمركز مصادر التعلم بقيادة قائد المدرسة الاستاذ إبراهيم حسن الذروي ووكيلي المدرسة أ. يحي شريف و أ. موسى سواده ومرشدي المرحلة المتوسطة أ. الحسين الذروي وأ. أحمد شراحي وأ. مساعد قصيري وأمين مصادر التعلم أ. محمد الدش ، وعدد كبير من أولياء أمور الطلاب حيث افتتح قائد المدرسة اللقاء شاكرا أولياء الأمور على حضورهم منوها بدورهم الكبير في تربية أبنائهم وتوجيههم لكل ما ينفعهم ، تلتها توجيهات للمرشد الطلابي الحسين الذروي عن التحصيل الدراسي ودور ولي أمر الطالب والمدرسة في ذلك داعيا لزيادة التواصل والتقارب بين المدرسة والبيت لتذليل الصعوبات لأبنائنا الطلاب ، ثم بعض التوجيهات لوكيل شئون الطلاب أ. يحي شريف لأولياء الأمور حول الطلاب وبعض المتطلبات الأساسية التي يحتاجها الطالب . ثم إطلاع أولياء الأمور على أهمية إختبار القدرات والنظام الفصلي من قبل أ. محمد الدش ، تلتها توجيهات تربوية لأولياء الأمور ، ومراعاة مراحل النمو المختلفة للطلاب وكيفية التعامل معها قدمها أ. مساعد قصيري ، وفِي نهاية البرنامج تم ترك المجال مفتوحا لأسئلة أولياء الأمور

لتوضيح ما يشكل عليهم .

وختام اللقاء جرى الحديث عن أهمية الشراكة المجتمعية بين المدرسة والبيت ودوره في دفع عجلة المدرسة وجودة برامجها ومخرجاتها وقد تفاعل أولياء الأمور واعدين بتقديم الدعم والمساندة لأبنائهم الطلاب بما يحقق رؤية المدرسة ورضا ولي الأمر