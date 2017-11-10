محافظ صبيا يتفقد فرع خدمات المياه

قام محافظ صبيا الأستاذ/علي بن موسى زعلة صباح اليوم الخميس بزيارة تفقدية لمقر فرع إدارة المياه بصبيا ، حيث تجول زعله خلال الزيارة في ادارة و أقسام الفرع لمتابعة سير العمل والإطلاع على الخدمات المقدمة للمواطنين بمحافظة صبيا ومراكزها والقرى التابعة لها وهي مركز الكدمي وقوز الجعافرة والعالية . كما ناقش محافظ صبيا مع المختصين في فرع المياة مشكلة إنقطاع المياه مؤخراً عن بعض الأحياء والإجراءات المتخذة لإصلاح المضخات وصيانة خطوط النقل والتوزيع بما يضمن إستمرار تدفق المياه حسب الآلية المعتمدة . وطالب المحافظ الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة جازان بضرورة إعتماد الترتيبات والبدائل المناسبة عند إنقطاع المياه حرصاً على راحة أهالي المحافظة والتخفيف من معاناتهم وكذلك الصيانة الدورية للخزانات الارتوازية التي تمد قرى المحافظة بالمياة لتعطل اغلبها بشكل متكرر بناء على الشكاوى والملاحظات المرفوعة من قبل المواطنين وفي ختام الجولة شكراً محافظ صبيا مدير فرع المياه بصبيا على جهودهم وتعاونهم وتجاوبهم المستمر مع كل الملاحظات.