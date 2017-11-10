حملة للفحص والتوعية بالسكري تستهدف سكان 15 قرية جنوب أبوعريش

دشن أمس منسوبو ومنسوبات مركز الرعاية الأولية بالخزنة حملة الفحص والتوعية بمرض السكري التي والتي تستهدف سكان 15 قرية جنوب محافظة أبو عريش وتستمر لمدة 7 أيام، وكشفت الحملة في أول أيامها عن إصابة 4 مواطنين بمرض السكري دون علمهم.

وأوضح مدير مركز الرعاية الأولية بالخزنة محمد دهل بأنه يأتي تفعيل هذه الحملة بمناسبة اليوم العالمي للسكري وتستهدف الحملة سكان 15 قرية جنوب محافظة أبو عريش وذلك من خلال 4 فرق صحية نسائية ورجالية للتوعية والفحص.مبينا بأن الحملة التي أطلقها المركز تحتوي على معرض توعوي مصاحب ومحاضرات وفحص للمراجعين وتوعية المرضى بكيفية التعامل مع السكري والحد من مضاعفاته. مضيفا بأن حملة الفحص كشفت في يومها الأول عن إصابة 3 أشخاص وسيدة بالسكري دون علمهم.

فيما قدم طبيب المركز محمد حسام محاضرة تحدث فيها عن أهم أسباب وعلامات الإصابة بمرض السكري وطرق الوقاية منه وكيفية التعامل مع المرض، مبينا من أن من المشاكل التي تواجه الفريق الصحي في المركز هو عدم التزام مرضى الأمراض المزمنة عامة والسكري خاصة هو عدم التزام المرضى بالعلاج وانتظامهم في المتابعة والفحص. مشيرا إلى أن عدد مرضى الأمراض المزمنة والسكري الذين يراجعون المركز يصل عددهم إلى 250 مريضا.

إلى ذلك اثني مدير إدارة مراكز الرعاية الأولية بالقطاع الأوسط بصحة منطقة جازان الأستاذ على عبده دهل بجهود منسوبي ومنسوبات مركز الرعاية الأولية بالخزنة في حملة التوعية بالسكري، مشيدا بتميز الحملة ونتائجها.