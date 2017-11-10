الحزم والفساد | فيفاء أون لاين
الجمعة, 21 صفر 1439 هجريا, الموافق 10 نوفمبر 2017 ميلاديا

الحزم والفساد

الحزم والفساد
علي جبران الفيفي
لقد تابعنا وتابع العالم أجمع بفرح وسرور وطار الناس بأقلامهم لتلك المواقع ليسطروا ماتكنه صدورهم من حب تجاه تلك الضربة الأولية من ملك العزم ، وبمساندة من ذلك الشاب الطموح وحزمه على رموز الفساد والمفسدين بتك الهيئة التي يرأسها لمحاربة الفساد في هذه البلاد مدركاً خطورة الفساد وعواقبه الوخيمة ، وكونه ينخر في جسد الأمة …
* ونأتي لتوضيح معنى الفساد في اللغة ونقول :
الفساد في معاجم اللغة هو من (فسد) ضد صَلُحَ (والفساد) لغة البطلان ، فيقال فسد الشيء أي بطُلَ واضمحل ، ويأتي التعبير على معانٍ عدة بحسب موقعه. والتعريف العام لمفهوم الفساد بأنه / اللهو واللعب وأخذ المال ظلماً من دون وجه حق ،  فهو ضد الجد القائم على فعل الائتمان على ما هو تحت اليد .
* ماهي أسباب ظهور هذا الفساد في بلادنا وبهذا الحجم وبتلك المبالغ وبهذا العدد ؟ :
1- هل هذه الأرض لها دور ؟؟ نقول لا .. فأرضنا أرض الحرمين مهبط الرسالة المحمدية وديننا الحنيف يحثنا على الأمانة واحترام حقوق الناس والمحافظة على المال العام ، وعدم العبث والسرقة فيما أوكل لدى العامل من الأموال التي تحت يده وأداء المهمة وإتقان العمل وعدم الإخلال به أو التفريط فيه ‘ لقوله صلى الله عليه وسلم ( إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه )..
2- السؤال الثاني : هل هم أناس غرباء هبطوا من كوكب آخر  ؟؟ نقول : كلا بل هم منا  ولكنهم خانوا الأمانة وأضاعوا حقوق الأمة ..
* إن الفساد لا أرض ولا وطن له فهو يظهر جلياً متى ماتوفرت الحياة المادية الرغيدة ، وقل الوازع الديني وقلت المتابعة من قبل السلطة الحاكمة لمصارف المال وإنفاقه .
والسبب الأهم هو عدم مراقبة الله تعالى في السر والعلن ، وعدم الخوف من لقائه . إن الفساد له أشكال وألوان وليس بسرقة الأموال فقط ولكن أخطرها
• الفساد السياسي: وهو إساءة استخدام السلطة العامة من قبل النخب أصحاب السلطة لأهداف غير مشروعة كالرشوة ، الابتزاز ، المحسوبية ، السرقة ، والاختلاس ونحوها من المسميات والتصرفات ..
 وللفساد صور منها عدم القيام بالعمل الموكل للموظف ، وعدم إيفائه على الوجه الأكمل ، وكذلك عدم تسليم حقوق المواطنين من قبل السلطة أوتأخيرها وعدم تحقيق المشاريع وأدائها بالصورة المطلوبة حسب الجودة والمواصفات المطلوبة .
* وللقضاء على الفساد لابد من تظافر الجهود من رئيس ومرؤوس للكشف عنه والإبلاغ عن مواطنه والنزاهة من الوقوع في  مستنقعه الموحل ، لتحقيق مجتمع آمن نظيف من الفساد وأهله ، ولا بد من متابعة السلطة لجميع المفسدين وليس بعضهم وتحقيق العدالة بين الجميع سواء الشريف والوضيع ، كما كان عليه عهد عمر بن الخطاب ودرته المعروفة ضد الفساد ، ولنضرب مثلاً هنا بالقصة المشهورة حيث أن عمرو بن العاص رضي الله عنه ، عندما كان واليًّاً على مصر في خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، اشترك ابنٌ لعمرو بن العاص مع غلام من الأقباط في سباق للخيول ، فضرب ابن الأمير ذلك الغلام القبطي اعتمادًا على سلطان أبيه ، وأن الآخر لا يمكنه الانتقام منه ؛ فقام والد الغلام القبطي المضروب بالسفر بصحبة ابنه إلى المدينة المنورة ، فلما أتى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، بَيَّن له ما وقع من ابن ذلك الوالي ، فكتب أمير المؤمنين إلى عمرو بن العاص أن يحضر إلى المدينة المنورة بصحبة ابنه ، فلما حضر الجميع عند أمير المؤمنين عمر، ناول عمر الغلام القبطي سوطًا وأمره أن يقتص لنفسه من ابن عمرو بن العاص ، فضربه حتى رأى أنه قد استوفى حقه وشفا ما في نفسه. ثم قال له أمير المؤمنين: لو ضربت عمرو بن العاص ما منعتك ؛ لأن الغلام إنما ضربك لسطان أبيه ، ثم التفت إلى عمرو بن العاص قائلا ً:( متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً ) فمع وجود المحاسبة والعقاب للمقصر يأمن المجتمع ويسعد ، فلابد من وضع عقوبات رادعة لكل مقصر وفاسد ..
 والإسلام اهتم بالمال ووضع عقوبات رادعة لاحترامه وعدم التعدي عليه بدون وجه حق ‘ كحد القطع ليد السارق ” لقوله صلى الله عليه وسلم ( والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ) إن الأنظمة والعقوبات على المفسدين سوف تحقق للمجتمع الأمن والرخاء وسوف تعيد للشعب الخير ورفاهية العيش بعودة الأموال التي هي أصلاً مسلوبة من الضعفاء وهي حق لهم ، وما جاع أو افتقر أحد في بلاد المسلمين إلا وأن هناك من سلب وأخذ ماله ، ومع هذه الإجراءات إذا استمرت وتوسعت سوف تعيد عصر عمر بن عبدالعزيز وعدالته بين الناس حتى أنه لم يوجد من يأخذ الزكاة في عهده وشبعت في عهده حتى البهائم والطيور ، من توفر المال ورفاهية المجتمع ، وذلك بتحقيق العدالة والإنصاف بين الجميع ومحاسبة المقصر . فمتى ماتمثلنا تعاليم الإسلام ونهج السلف الصالح سوف تعود الأمة الإسلامية لأوج قوتها وإزدهارها ورخائها …
نسأل الله أن يوفق ولاة أمرنا للقضاء على الفاسدين والمفسدين  ” وينصرهم على من أراد بنا سوء من الحوثيين ، ومن عاونهم ” يارب العالمين .

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