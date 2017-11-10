الحزم والفساد

لقد تابعنا وتابع العالم أجمع بفرح وسرور وطار الناس بأقلامهم لتلك المواقع ليسطروا ماتكنه صدورهم من حب تجاه تلك الضربة الأولية من ملك العزم ، وبمساندة من ذلك الشاب الطموح وحزمه على رموز الفساد والمفسدين بتك الهيئة التي يرأسها لمحاربة الفساد في هذه البلاد مدركاً خطورة الفساد وعواقبه الوخيمة ، وكونه ينخر في جسد الأمة …

* ونأتي لتوضيح معنى الفساد في اللغة ونقول :

الفساد في معاجم اللغة هو من (فسد) ضد صَلُحَ (والفساد) لغة البطلان ، فيقال فسد الشيء أي بطُلَ واضمحل ، ويأتي التعبير على معانٍ عدة بحسب موقعه. والتعريف العام لمفهوم الفساد بأنه / اللهو واللعب وأخذ المال ظلماً من دون وجه حق ، فهو ضد الجد القائم على فعل الائتمان على ما هو تحت اليد .

* ماهي أسباب ظهور هذا الفساد في بلادنا وبهذا الحجم وبتلك المبالغ وبهذا العدد ؟ :

1- هل هذه الأرض لها دور ؟؟ نقول لا .. فأرضنا أرض الحرمين مهبط الرسالة المحمدية وديننا الحنيف يحثنا على الأمانة واحترام حقوق الناس والمحافظة على المال العام ، وعدم العبث والسرقة فيما أوكل لدى العامل من الأموال التي تحت يده وأداء المهمة وإتقان العمل وعدم الإخلال به أو التفريط فيه ‘ لقوله صلى الله عليه وسلم ( إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه )..

2- السؤال الثاني : هل هم أناس غرباء هبطوا من كوكب آخر ؟؟ نقول : كلا بل هم منا ولكنهم خانوا الأمانة وأضاعوا حقوق الأمة ..

* إن الفساد لا أرض ولا وطن له فهو يظهر جلياً متى ماتوفرت الحياة المادية الرغيدة ، وقل الوازع الديني وقلت المتابعة من قبل السلطة الحاكمة لمصارف المال وإنفاقه .

والسبب الأهم هو عدم مراقبة الله تعالى في السر والعلن ، وعدم الخوف من لقائه . إن الفساد له أشكال وألوان وليس بسرقة الأموال فقط ولكن أخطرها

• الفساد السياسي: وهو إساءة استخدام السلطة العامة من قبل النخب أصحاب السلطة لأهداف غير مشروعة كالرشوة ، الابتزاز ، المحسوبية ، السرقة ، والاختلاس ونحوها من المسميات والتصرفات ..

وللفساد صور منها عدم القيام بالعمل الموكل للموظف ، وعدم إيفائه على الوجه الأكمل ، وكذلك عدم تسليم حقوق المواطنين من قبل السلطة أوتأخيرها وعدم تحقيق المشاريع وأدائها بالصورة المطلوبة حسب الجودة والمواصفات المطلوبة .

* وللقضاء على الفساد لابد من تظافر الجهود من رئيس ومرؤوس للكشف عنه والإبلاغ عن مواطنه والنزاهة من الوقوع في مستنقعه الموحل ، لتحقيق مجتمع آمن نظيف من الفساد وأهله ، ولا بد من متابعة السلطة لجميع المفسدين وليس بعضهم وتحقيق العدالة بين الجميع سواء الشريف والوضيع ، كما كان عليه عهد عمر بن الخطاب ودرته المعروفة ضد الفساد ، ولنضرب مثلاً هنا بالقصة المشهورة حيث أن عمرو بن العاص رضي الله عنه ، عندما كان واليًّاً على مصر في خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، اشترك ابنٌ لعمرو بن العاص مع غلام من الأقباط في سباق للخيول ، فضرب ابن الأمير ذلك الغلام القبطي اعتمادًا على سلطان أبيه ، وأن الآخر لا يمكنه الانتقام منه ؛ فقام والد الغلام القبطي المضروب بالسفر بصحبة ابنه إلى المدينة المنورة ، فلما أتى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، بَيَّن له ما وقع من ابن ذلك الوالي ، فكتب أمير المؤمنين إلى عمرو بن العاص أن يحضر إلى المدينة المنورة بصحبة ابنه ، فلما حضر الجميع عند أمير المؤمنين عمر، ناول عمر الغلام القبطي سوطًا وأمره أن يقتص لنفسه من ابن عمرو بن العاص ، فضربه حتى رأى أنه قد استوفى حقه وشفا ما في نفسه. ثم قال له أمير المؤمنين: لو ضربت عمرو بن العاص ما منعتك ؛ لأن الغلام إنما ضربك لسطان أبيه ، ثم التفت إلى عمرو بن العاص قائلا ً:( متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً ) فمع وجود المحاسبة والعقاب للمقصر يأمن المجتمع ويسعد ، فلابد من وضع عقوبات رادعة لكل مقصر وفاسد ..

والإسلام اهتم بالمال ووضع عقوبات رادعة لاحترامه وعدم التعدي عليه بدون وجه حق ‘ كحد القطع ليد السارق ” لقوله صلى الله عليه وسلم ( والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ) إن الأنظمة والعقوبات على المفسدين سوف تحقق للمجتمع الأمن والرخاء وسوف تعيد للشعب الخير ورفاهية العيش بعودة الأموال التي هي أصلاً مسلوبة من الضعفاء وهي حق لهم ، وما جاع أو افتقر أحد في بلاد المسلمين إلا وأن هناك من سلب وأخذ ماله ، ومع هذه الإجراءات إذا استمرت وتوسعت سوف تعيد عصر عمر بن عبدالعزيز وعدالته بين الناس حتى أنه لم يوجد من يأخذ الزكاة في عهده وشبعت في عهده حتى البهائم والطيور ، من توفر المال ورفاهية المجتمع ، وذلك بتحقيق العدالة والإنصاف بين الجميع ومحاسبة المقصر . فمتى ماتمثلنا تعاليم الإسلام ونهج السلف الصالح سوف تعود الأمة الإسلامية لأوج قوتها وإزدهارها ورخائها …

نسأل الله أن يوفق ولاة أمرنا للقضاء على الفاسدين والمفسدين ” وينصرهم على من أراد بنا سوء من الحوثيين ، ومن عاونهم ” يارب العالمين .